MARIO JE IMAO 165 KG I IMA JAKU PORUKU ZA SVE! Znam kako je kad navlačite majicu da vam STOMAK ne viri! SMRŠAO JE 53 KG!

Volim vidjet svoju transformaciju 😁 Koliko god još ima posla (očito) ponosan sam na sebe 😎 Prvu fotku prvi put sad objavljujem otkad sam se prijavio u show Život na vagi. To je fotka prvog dana ulaska u show, kombi me čekao ispred kuće i počela je moja najveća životna pustolovina. Druga fotka sam ja danas. Skinuo sam ogroman teret sa leđa (to shvatite tek kada smršavite) i mogu reći da sam jako sretan što i dalje radim na sebi, kako fizički tako i mentalno. Imao sam jako puno padova, ali evo, tu sam i dalje se borim, grizem i ne odustajem 💪 Ljudi, da, teško je, imat’ ćete jako puno iskušenja, uspona i padova, ali drugi način ne postoji osim da uzmete stvar u svoje ruke, stvorite sami idealan trenutak i kažete sami sebi - hoću promjenu, SAD kažem dosta, SAD idem napraviti nešto za sebe, idem se izborit za sebe, bit ću sretniji, ispunjeniji i na kraju dana, biti ću, zdrav, ne ću se skrivat iza viška kg, neće me biti sram, ponosno ću hodat. Morate znat, nema rasta bez odricanja, suza i borbe, ali vrijedno je apsolutno jer osjećaj koji imate u sebi kad uspijete je toliko moćan. Ovaj moj višak i strije i svi nedostaci samo me guraju joše više i jače i ne ću odustat, idem naprijed...a višak kože, da to je moj križ koji me stalno podsjeća gdje sam bio i što sam si dopustio, ali volim svoje strije i svaki ožiljak jer su mi oni i pokazatelj koliko sam daleko dogurao i gdje želim stići. Pokrenite se i vi. 💪🏻 #MARIOMANDICWORKOUT #fitnesstrener #instruktorfitnessa #glavajesve #nopainnogain #gohardorgohome #transformation #weightlosstransformation #nemapredaje #weightloss

