KUMA JE ZA SVADBU POTROŠILA CELU UŠTEĐEVINU! Ono kako joj je mlada vratila je BRUKA! Drugi put će dobro razmisliti

Kumstvo nije jeftino, a tome u prilog ide ispovest koju je devojka ostavila u nameri da svima da do znanja koliko je truda i novca uložila da se njena drugarica oseća lepo.

Ipak, neki to nisu umeli da cene pa ju je mlada posle svega poslužila činijom smokija.

– Pre 4 godine bila sam kuma na venčanju. U to vreme radila sam za minimalac, 250 evra. Roditelji takođe rade za minimalac tako da sam sve sama finansirala. Celu ušteđevinu sam potrošila za svatove, ni dinar nije ostao za mene. Kumi sam pomogla sve što sam mogla, kupila korisne i kvalitetne poklone, radila dekoracije s njom iako sam bila mrtva umorna od posla. Sada je ovakva situacija – ja se njoj javim svakih 5 dana, ona odgovori kratko da me reši s liste. Jednom u mesec dana se ona seti da pita kako sam ja. Iako su dobro situirani, za rođendan se ne trudi da kupi neki koristan pokon, uglavnom budu neke gluposti koje mi ne koriste iako ja njoj uvek uzmem nešto korisno. Kada sam prvi put išla u njihovu kuću, uredno sam donijela i P0KL0N za useljenje počastila me malom činijom smokija iako je za muževe prijatelje, inače isto dobro situirane pripremila večeru. Osjećala sam se baš jadno. Žao mi je truda, vremena, muke i novca koji sam potrošila na nju – napisala je anonimna devojka.

