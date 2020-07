PILA JE SVAKO JUTRO I VEČE SMUTI OD SAMO 3 SASTOJKA! Ono što joj se desilo sa organizmom je ČUDO! (RECEPT)

Ovaj jednostavni sadrži samo tri sastojka, chia sjemenke, limun i krastavac. Već je poznato da je krastavac odličan za mršavljenje jer sadrži puno vode i malo kalorija. Limun daje toliko važan vitamin C, dobar okus, deluje kao svojevrsni čistač organizma i niskokaloričan je, a chia semenke uz brojne nutritivne vrednosti daju osećaj sitosti. Sem što izbacujete toksine iz organizma, mršavite.

Sastojci

krastavac

limun

2 kašike chia semenki

Priprema

Ogulite krastavac i stavi ga u sokovnik te iscedite njegov sok ili napravite smuti. U sok od krastavca dodajte sok od pola limuna. Dodate chia semenke. Pomešajte sve zajedno, ostavite neko vreme da chia semenke nabubre i omekšaju i napitak je gotov.

Krastavac

Krastavci ubrzavaju metabolizam. Osim toga, krastavac je izvrstan izvor dijetalnih vlakana i vode, pa tako uklanjanju toksine iz organizma. Iako ova vrsta povrća nema hranjivu vrednost, ona je sjajan dijuretik, a time ubrzava i izbacivanje štetnih tvari iz organizma. Osim toga, krastavci su bogati sumporom i tvarima koje stimuliraju bubrege. Budući da su niskokalorični i ne sadrže so, često su jedna od glavnih komponenti brojnih dijeta.

Limun

Limun deluje kao antioksidans u teelu i pomaže u zaštiti ćelija od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Limuni je bogat vitaminom C, a istraživanje pokazuje da konzumacija voća i povrća bogatog vitaminom C smanjuje rizik od bolesti srca i moždanog udara. Visoka koncentracija vitamina C takođe pomaže i u apsorpciji gvožđa. Otkriveno je da polifenol i pektini iz limuna pomažu kada je u pitanju gubitak kilograma, a istovremeno povećavaju HDL holesterol ("dobar" holesterol), smanjuju LDL holesterol ("loš" kolesterol) i smanjuju upale.

Chia semenke Chia semenke bogate su proteinima, vlaknima i omega-3 masnim kiselinama, pa su idealan izbor kod mršavljenja, a pruža i energiju. Ove semenke su izvor kalcijuma i sadrže omega 3-masnih kiseline. Osim toga, ove semenke bogate su i antioksidansima, koji štite organizam od slobodnih radikala (a samim tim i od tumora). Sadrže čak devet esencijalnih aminokiselina koje omogućavaju izgradnju mišićnog tkiva, obnovu stanica, proizvodnju enzima i hormona, a u njima se kriju i vitamini A, D, E i K, kao i vitamini B- kompleksa (izuzetak je vitamin B12). Ne sadrži gluten, te ih mogu koristiti i oni koji pate od celijakije.

