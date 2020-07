Na šta treba da obratite pažnju kada sledeći put posetite DM drogeriju?

Da li ste znali da police najvećeg drogerijskog lanca u Evropi kod nas krasi preko 1.300 domaćih proizvoda, kao i to da preko 100 domaćih proizvođača uz veliku podršku svojih zaposlenih, plasira svoje proizvode na police dm drogerija?

Zato je kompanija dm nedavno pokrenula kampanju podrške domaćim proizvođačima sa ciljem da podrži razvoj lokalne privrede i pokaže da se mnogi srpski proizvodi nalaze u rangu sa velikim svetskim brendovima. U znak podrške proizvodima koji dolaze iz Srbije i sa ciljem da motiviše kupce da pronađu svoje favorite među njima, dm je obezbedio popuste do 30 posto na ove proizvode koji važe tokom meseca jula.

Koja je prednost kupovine domaćih proizvoda?

Domaće proizvode koji se mogu naći u dm-u karakterišu visok kvalitet, kao i inovativnost izrade i pakovanja, te se upravo zbog toga svrstavaju rame uz rame sa proizvodima svetske klase. Prema nekim istraživanja, preko 62% ispitanika u Srbiji reklo je da želi da kupuje domaće proizvode, pre svega zbog bezbednosti, što govori u prilog pouzdanosti i sigurnosti kupovine proizvoda domaće radinosti.

Vreme je da pronađete omiljeni domaći proizvod

U dm drogerijama možete da pronađete sve na jednom mestu, pa tako i preko 1.300 domaćih proizvoda koji upotpunjuju široku ponudu, počevši od segmenta za negu i lepotu, održavanje domaćinstva, preko hrane, sve do proizvoda za negu i ishranu beba. Ukoliko do sada niste pronašli svoje domaće alternative proizvodima koje svakodnevno upotrebljavate, predstavljamo vam neke od njih.

foto: Promo

Kada je reč o segmentu lepote, verujemo da u svom neseseru imate makar jedan komad brenda Aura. Međutim, da li ste znali da je ova kompanija osnovana 1996. godine u Nišu i da je za 19 godina uspela da se pozicionira kao lider u proizvodnji i distribuciji kozmetike na Balkanu?

Kada govorimo o nezi kose, neki od najbolje ocenjenih preparata za zdravu kosu jesu čuveni Allin losioni i šamponi, sačinjeni od prirodnih, biljnih sastojaka. Kompanija Allin posluje skoro 6 decenija, čime je u potpunosti zaslužila da njeni proizvodi predstavljaju sinonim za borbu protiv opadanja kose i za negu kose prirodnim sastojcima.

Ako već pratimo put prirode, sigurno će nas odvesti do jedne radionice u Novom Sadu koja se vodi filozofijom da je jedini put do lepote, put prirode. Upravo tu nastaju prirodni, ručno rađeni sapuni. Govorimo o Sofi sapunima, a ukoliko ih niste do sada probali, toplo vam preporučujemo, jer znamo da nećete moći da im odolite. Biljna i eterična ulja, sveže voće, začini, čajevi, kao i neobični spojevi - antistres sapuni od lavande i kamilice, čokolade i pomorandže, ili pak spoj algi i morske soli, osvojiće vas na prvi miris.

Anđeoske poslastice u kojima uživaju sve generacije takođe možete pronaći u vašem dm-u. Da li je potrebno da naglasimo da su to ukusne poslastice od pažljivo izabranih sastojaka? Porodični brend Anđeli stalno se trudi da nas obraduje veoma specifičnim kombinacijama ukusa.

Pouzdano znamo da još jednom domaćem brendu veliki broj domaćinstava poklanja poverenje. Imajući Perfex na svojim policama, dm je uspeo da odgovori na potrebe kupaca u Srbiji u trenutku kada je, zbog već poznatih okolnosti, kako su mediji javljali, veći deo Evrope bio pogođen nestašicom toalet papira.

foto: Promo

Posvećenost dm-a domaćim proizvodima predstavlja prirodni nastavak aktivnosti kompanije koja od prvog dana podstiče razvoj u zajednici u kojoj radimo i živimo. Tokom prošle godine, kompanija dm uspešno je realizovala projekat „dm inkubator“, zahvaljujući kojem je 18 domaćih proizvođača dobilo jedinstvenu priliku da razvije i unapredi 57 domaćih proizvoda i plasira ih na police preko 100 drogerija u zemlji.

Među njima su PrirodNo1 organski namazi, Hvala kozmetika, Call me Frank proizvodi za negu muškaraca, Taste of the west – sušeni proizvodi iz netaknute prirode, zatim Yuco-Hemija koja donosi inovativan Multiactiv brend i mnogi drugi koji će vas osvojiti kako svojom recepturom i sastojcima, tako i svojim ekskluzivnim pakovanjima i dizajnom.

Bogata ponuda domaćih proizvoda je prednost koju dm ima, te će u narednom periodu nastaviti da pruža neophodnu podršku, neguje i jača odnos sa proizvođačima i na taj način im se zahvali što su deo ovog velikog lanca i zajedničkog uspeha. To su domaći proizvodi na koje svi treba da budemo ponosni!

Foto: Promo

Kurir