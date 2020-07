DIJETA SA 3 JABUKE! Uz nju gubite kilograme koji se NE VRAĆAJU, a štiti srce i sprečava RAK! JELOVNIK!

Dijetu s tri jabuke na dan osmislila je Tami Flin, nakon što je primetila da njeni klijenti koji pre obroka pojedu jednu jabuku gube kilograme i menjaju navike u ishrani.

Osnova dijete je da pre svakog glavnog obroka pojedete po jednu jabuku.

Jabuka je bogata vlaknima, koja će vas zasititi i smanjiti želju za slatkim između obroka. Ostatak plana ishrane South Beach dijetu, jer se unosi malo ugljenih hidrata te malo zasićenih masnoća.

Preporuka je da se konzumiraju samo namirnice niskog glikemijskog indeksa, te da se jede 4 do 5 manjih obroka dnevno. Svaki obrok treba da sadrži proteine, koji smanjuju apetit. Preporučuje se i značajan unos voća i povrća, jer ono takođe umanjuje glad i želju za slatkim. Preporučuje se unos nemasnog mesa i ribe.

U prednosti dijete svakako se ubraja to da vlakna koja jabuka sadrži podstiču osećaj sitosti, ali i snižavaju holesterol. Jabuke sadrže flavonoide koji pomažu u sprečavanju srčanih bolesti i određenih vrsta raka. Dijeta je laka jer nema brojanja kalorija, bodova i slično, no može postati dosadno to da se svaki dan jedu po tri jabuke.

- Odlična je u tome što dijeta savetuje 4 do 5 manjih obroka dnevno, temeljenih na zdravoj hrani s malo masnoća. Jabuka je puna vlakana koji nas doista lako mogu zasititi, pa pomažu da manje pojedemo. Obroci su uravnoteženi, bazirani su na složenim ugljenim hidratima, nemasnim proteinima i voću i povrću - kaže nutricionista Sandra Marić Bulat iz Zagreba.

Primer jelovnika

Doručak: jedna jabuka, omlet od jaja i nemasnog sira

Prepodnevni međuobrok: kriška nemasnog sira i čaša nemasnog jogurta

Ručak: jedna jabuka, pileća prsa sa roštilja, kuvani brokuli

Poslepodnevni međuobrok: šolja kakaa

Večera: jedna jabuka, odrezak lososa sa roštilja, zelena salata

