RETKO KOJA SE NA OVO ŽALI! Mlada majka javno priznala šta je nervira kod MUŽA, a druge joj ZAVIDE!

Jedna mlada majka požalila se na svoj s*kusualni život.

Ona je istakla da njen partner želi da ima odnose više puta u toku dana, dok njoj više odgovara da ih imaju dva puta nedeljno ili svaki drugi dan.

"Čim prođu dan ili dva bez s*ksa, on je postaje frustriran i nervozan zbog čega se osećam loše jer ispada kao da ga ja ne želim. Naravno, rešenje bi bilo da sam sebi pomogne u tim situacijama, sigurna sam da to i radi, no svejedno i dalje želi s*ks. Koliko je vama normalno?", požalila se žena u dvadesetim.

foto: Profimedia

Dodala je i kako su prve četiri godine njihove veze bile pune s*ksa.

"Uživala sam u tome, no kako je prošlo vreme i s dolaskom deteta te svakodnevnim obavezama moj libido se smanjio. Nije neprijatan prema meni niti mi išta govori zbog čega bi se osećala loše, ali uvek mogu reći koliko je razočaran kad kažem da idem odmah na spavanje", objašnjava ona.

Njen odgovor je izazvao lavinu reakcija.

"Iskreno, mogla bih i mesec dana bez toga", ističe jedna korisnica, dok druga, koja je u braku već 12 godina i ima troje male dece ističe kako se s mužem "dohvati" otprilke svaki drugi dan.

"Ja imam puno jači libido od njega i ima razdoblja kad bih htela više puta na dan, ali on tako ne funkcioniše. Sve funkcioniše ako osoba s većim libidom prihvati da ne može do s*ksa svaki put kad dobije želju", ističe druga.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Mumsnet, Foto: Profimedia

Kurir