KOJI JE VAŠ STEIGENBERGER: Najbolji akva park, istančani luksuz i hotel sa najlepšim pogledom u Hurgadi

Da li zamišljate svoj idealan odmor na sitnom zlatnom pesku, kraj prozirnog toplog mora, pod visokim palmama? Ako baš ovakvo mesto tražite, vreme je da se upoznate sa lepotama Hurgade, u kojoj toplo vreme ne prestaje tokom cele godine. Na suncem obasjanoj obali Crvenog mora nalazi se svetski poznat lanac hotela, sa tri fenomenalna kompleksa, od kojih je svaki poseban i prilagođen različitim potrebama gostiju.

foto: Promo

Samo pet kilometara od starog centra Hurgade i aerodroma, u novom šetačkom centru Memša, nalazi se hotel sa mnoštvom sadržaja, stvorenih za zabavu i uživanje. Steigenberger Aqua Magic Resort 5* , lepo uređen hotelski kompleks, savršen je za porodice sa decom i sve one koji vole akva park i sportove na vodi. Brzo je postao jedan od najtraženijih i najposećenijih hotela u Hurgadi , a popularnost je stekao sa razlogom. Hotel ima svoju lepo uređenu peščanu plažu sa druge strane promenade i do nje se može stići kratkom šetnjom ili šatl-golf vozilom, koje tokom celog dana nudi gostima komforan prevoz od hotela do obale. Za sve koji vole da zavire u magičan podvodni svet Crvenog mora, postoji deo sa koralnim grebenima, koji daje bezbroj razloga za ronjenje. Sobe hotela su udobne, klimatizovane, sa prijatnim pogledom na spoljašnje okruženje. Hotel ima mnogobrojne bazene, kako za odrasle, tako i za mališane, a na krovu se nalazi i relaks bazen za odrasle, oaza vašeg mira. Za dečije igrarije tu je akva park sa toboganima, jedinstveni adut ovog hotela i definitivno jedan od razloga zbog kog se mnogi gosti vraćaju u Steigenberger Aqua Magic Resort 5*

foto: Promo

Sa druge strane promenade nalazi se Steigenberger Al Dau Beach 5* , hotel sofisticiranog luksuza i raj za ljubitelje golfa. Uživaćete u privatnosti i miru ekskluzivnog kompleksa, na samoj tirkiznoj obali Crvenog mora. Kombinacija perfektne usluge i zadivljujućeg prizora zelene bašte među bazenima, pravi je odmor za dušu. Hotel izvajan u kombinaciji afričke i arapske arhitekture odiše na svakom koraku prefinjenošću i dobrim ukusom. Poseduje 388 smeštajnih jedinica, od kojih najveći broj ima spektakularan pogled na more. Sunce koje greje u svako doba godine, toplo more i isto tako topli ljudi čine savršen spoj za dugo očekivan odmor. Hotel nudi izobilje sadržaja na otvorenom i zatvorenom. U bašti hotela je bazen površine 5.000 m2, za osveženje u bilo koje doba dana, i uživanje u blagodetima fenomenalne egipatske klime. Da biste i na odmoru vodili računa o svom zdravlju, tu je odlično opremljen fitnes centar, kao i spa centar za potpuni ugođaj. Nemojte nikako propustiti da isprobate ronjenje među koralima i najšarenijim podvodnim svetom koji ste do sada videli. Sigurno ćete se zaljubiti u Crveno more do ušiju!

foto: Promo

Najnoviji član Steigenberger porodice otvorio je svoja vrata gostima krajem 2018. godine. U pitanju je Steigenberger Pure Lifestyle 5* , luksuz u potpuno novoj dimenziji. U ležernom i modernom stilu, odiše dobrim vibracijama, i savršen je izbor za mlade goste koji žele svoju privatnost, s obzirom da je predviđen samo za starije od 16 godina. Preko dana opuštajuća, "chill" muzika, a kako se bliži veče, ritam se ubzava i zabava počinje. Savremenog i jednostavnog stila, sa dominantnom belom bojom, odiše čistim luksuzom. Sa isključivo apartmanskim smeštajem, od kojih svaki ima svoj privatni đakuzi i pogled na more, pruža savršen komfor. Zabava u "Party" bazenu uz muziku, bilijar u "Play" bazenu, koktel u đakuziju na otvorenom, samo su deo sadržaja u hotelu. Još nešto što je specifično i što izdvaja Stegenberger Pure Lifestyle 5* od drugih hotela je glavni restoran. Nalazi se na vrhu hotela, sa izlazom na terasu sa, možemo slobodno reći, najlepšim pogledom na Crveno more u Hurgadi . Poseban je doživljaj svaki obrok, jer se restoran sastojim iz čak 8 delova, svaki sa drugom vrstom hrane, koja sa sprema pred gostima. Od italijanske pice, paste, japanske i kineske hrane, morskih plodova, pa do sladoleda i beskrajnog izbora malih, slatkih zalogaja, sve na jednom mestu.

foto: Promo

Svaki od ovih hotela je specifičan na svoj način, ali imaju jednu zejedniču osobinu, a to je stalan kvalitet zbog kog se gosti vraćaju zadovoljni i sa osmehom. Na vama je da izaberete koji je po vašoj meri, a za dodatni savet možete se obratiti kontakt centru agencije “1 A Travel”, na 011/655 78 00. Ako ste već napravili izbor, jednostavno i brzo možete napraviti online rezervaciju na zvaničnom sajtu agencije.

Promo tekst

Kurir