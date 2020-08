MAJKU PETORO DECE (36) OSUDILI KAD JE PRIZNALA S KOLIKO MUŠKARACA JE SPAVALA: Konstans zapušila usta LAŽNIM MORALISTIMA!

Blogerka Konstans Hol (36) majka je petoro dece i provocira konzervativce na raznorazne načine, a najviše je živciraju licemerje i lažni moral.

U jednoj od svojih kolumni Hol je otkrila kako je tek nedavno priznala prijateljima, govoreći o s*ksu, da je u životu bila s većim brojem muškaraca od ostalih. Ona kaže da je brojala do 40, ali da misli da je imala njih više od 50.

"Ali to me ne svrstava u ku*ve jer one ne postoje. One su izgovor slabića i dosadnjakovića koji ne znaju uživati u životu. To što sam bila s više od 50 tipova ne znači da sam dro*a", poručila je blogerka.

"Ako je ovaj svet satkan od lažnog morala i tajnovitosti privatnog života, u redu. Nisam ni morala otkriti taj podatak. Vidim da su se i moji prijatelji šokirali kada su čuli. Ali i njima sam odbrusila da me to ne čini ku*vom", dodala je.

"Moja poslednja veza završila se onog trenutka kada je moj tadašnji partner shvatio da imam više s*ksualnog iskustva od njega. To su gluposti, odrastite već jednom!", komentarisala je jedna od onih koji je prate na Instagramu.

Kurir.rs/K.Đ/Dailymail, Foto: Printscreen/Instagram

