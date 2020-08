BIZARNI OBIČAJI ŠIROM SVETA! Mlada je morala da spava sa svim muškarcima na venčanju, a postojao je i RED! ŠOK

Kroz istoriju su se praktikovali mnogi neobični običaji, koji su danas nezamislivi.

Devojke su bile spremne na drastične poteze kako bi sakrile da nisu device, a neke su čak išle toliko daleko da su ušivale genitalije.

Lažiranje nevinosti

Devojke su lažirale nevinost sunđerima koji su bile natopljeni krvlju, a koristile su se i krvlju iz riblje bešike. Lažno devičanstvo bilo je sasvim uobičajena pojava u Evropi tokom 19. veka.

S*ks na venčanju

U Francuskoj Polineziji na Markižanskom ostrvu postojao je običaj da mlada mora spavati sa svim muškarcima koji su bili pozvani na njeno venčanje, a prvi na redu je bio najstariji muškarac, a ne mladoženja.

Pravo na nevinost

U Europi je takođe postojalo pravo bračne noći, ali u nekim spisima je istaknuto da se to pravo nije koristilo. Naime, radilo se o tome da su plemići mogli položiti pravo na nevinost novopečene mlade. Postojao je način da seljak spasi nevinost novopečene supruge i to na način da plati porez.

Plaćanje nevinosti

Nevinost se u pojedinim zemljama sveta morala plaćati, a u afričkoj zemlji Benin majka mlade obećava da joj plati ako ostane nevina do svoje prve bračne noći. Da bi dobila novac, mlada mora dokazati da jebila nevina i to tako da majci sutradan ujutru pokaže krvave čaršave. Ovaj običaj bio je široko upotrebljivan u istoriji i to ne samo u Africi nego i u Evropi.

