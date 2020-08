EVO PRAVOG NAČINA KAKO SE OTARASITI BORA: Tajna je u ovom prirodnom sastojku!

Bore jesu normalna stvar i pojavljuju se kao posledica procesa starenja, ali činjenica je da i nisu baš dobar adut licu. Korišćenje previše šminke, izlaganje lice raznoraznim tretmanima koji obećavaju mlađi izgled, korišćenje solarijuma, pušenje… sve to dodatno utiče na starenje kože i ona više nije zategnuta i čvrsta kao pre. Ali, to nije nešto sa čime morate da se pomirite. Bore na licu možete ukloniti i to potpuno prirodnim putem!

Alp rose krema, bazirana na matičnim ćelijama Alpske ruže, stimulisanjem stvaranja matičnih ćelija kože, deluje sistemski. Umesto dodavanja nutritivnih elemenata spolja, ona stimuliše REGENERACIJU kože na način na koji je ta funkcija bila dostupna kada ste bili mladi. Matične ćelije su neprogramirane ćelije u organizmu, koje mogu da vrše bilo koju funkciju. Stimulisanjem njihove proizvodnje, Alp Rose omogućava vašem licu ne samo da izgleda mlađe, već da se istinski podmlađuje.

foto: Promo

Ova krema oduševila je korisnike širom sveta, već nakon 15 dana korišćenja vidljivi su prvi, pozitivni pomaci!

Započnite svoju transformaciju danas i naručite Alp Rose klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena jednog pakovanja iznosi 4.460 rsd. Ukoliko kupite 2 pakovanja, treće ćete dobiti na poklon. Ukoliko kupite 3 pakovanja, još dva dobijate na poklon.

Promo tekst

Kurir