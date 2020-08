NESTVARNO ZELENA NA PLAŽI KOJA MAMI UZDAHE: Šetnja do plaže kroz stabla puna voća i drvorede palmi

Na naše potpuno čudo, do sada vam nikada nismo pričali o ovom sjajnom hotelu u Beleku koji je za svaku pohvalu i preporuku. Calista Luxury Resort 5* nalazi se u mestu Kadriye, na oko 4 km udaljenosti od Beleka, a manje od 30 km je od aerodroma u Antaliji. Resort se nalazi na prostranoj površini od 120 000 kvadratnih metara, a na samoj obali mekog, sitnog peska boje zlata, koju umiva lepo, plavo more.

foto: Promo

Na prvi pogled, Calista Luxury Resort 5* je nesvakidašnje arhitektonsko čudo od zdanja, uspešno ušuškano u tunele raskošnih palmi, brižljivo odgajanim cvetnim alejama i obilju neobičnog rastinja koje do sada nismo imali priliku da upoznamo. Iznenadićete se kada, šetajući do plaže ili terena za tenis, prođete pored stabla punog zrelih plodova voća. Tamo gde nema zelenog, svetluca na suncu plava boja, kristalno čiste vode brojnih bazena u obliku lagune, koji su doslovce, opkolili hotelske objekte. Ono što smo primetili, a bilo nam je vrlo zanimljivo, jeste da su gotovo sve ležaljke kraj bazena postavljene u prvom redu do vode, kako bi svi mogli da uživaju u tom potpunom doživljaju luksuza, kao što i samo ime hotela poručuje.

foto: Promo

Calista Luxury Resort 5* ima preko 500 smeštajnih jedinica uređenih tako da se u njim osećate kao kod kuće, a možda i bolje. Komfor, toplina, udobnost i velika ogledala za zajedničke slike sa prijateljima ili porodicom pred odlazak na plažu, pod punom „ratnom opremom“. Sve standardne sobe poseduju centralni klima uređaj, mini bar, koji se dopunjava dnevno, sef, koji se ne doplaćuje, veliki LCD televizor, kablovski Internet u sobi i wi-fi na terasi, dok porodične sobe, osim što imaju sve to, imaju i dva sprata – na prvom se nalazi spavaća soba, dok je prizemlje zamišljeno kao dnevni boravak.

Koncept A la Carte All Inclusive podrazumeva uslugu samoposluživanja – izbor više jela u glavnom restoranu (doručak, kasni doručak, ručak, večera i ponoćne užine), što i nije nešto što do sad niste čuli, ali po dolasku u hotel, u sobi će vas doćekati flaša kvalitetnog fina i korpa sa ukusnim voćem, a hotel se može pohvaliti i svojom laboratorijom za analizu hrane, pa je i nosilac priznanja Green Star iz ove oblasti.

foto: Promo

Nema brige oko razonode kada je u pitanju ovaj hotel . Počevši od naizgled beskrajne peščane plaže, na kojoj je osmišljena neverovatna zabava koju realizuje fantastičan animacioni tim, koja ima puno intimnim paviljona za sunčanje, koja ima prostran ponton na kome su, takođe ležaljke do vode i sjajan bar, preko zaista, fenomenalnih bazena koje je teško prebrojati, sve do brojnih terena za sportske aktivnosti i sjajnog akva parka koji atraktivno i vedro izgleda, pa privlači i one koji navodno, nisu ljubitelji ovakve zabave. I na one malene se puno obraća pažnja, pa su sadržaji i za njih osmišljeni sa puno kreativnosti, ali u skladu sa njihovim godinama. Roditelji i bake i deke, mogu na kratko da predahnu, dok se njihovi mališani zabavljaju na igralištu koje je potpuno zaštićeno od sunca, a na svežem, morksom vazduhu.

foto: Promo

Kada se uveče Belek uspava, Calista Luxury Resort 5* zasija u punom sjaju. Fantastično je kako je neko bio kreativan i uspešan u raspoređivanju različitih boja, oblika i inteziteta rasvete po bašti, bazenima i zgradicama resort. Prava atrakcija je prošetati kompleksom, kas sunce zađe.

foto: Promo

