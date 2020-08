GOSPOJINSKI POST JE NAJSTROŽI! Evo kako treba da se ponašate da izbegnete VELIKI GREH, šta da jedete! A ovo je OBAVEZNO

Ono što čak ni mnogi vernici ne znaju jeste da je Gospojinski post stroži od Božićnog i Apostolskog, pa pravoslavni hrišćani zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici ovaj post poste kao i Veliki Vaskršnji post.

U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom se posti na vodi, subotom i nedeljom na ulju, a riba se koristi samo na Sveto Preobraženje Gospodnje. Treba imati u vidu i da post ima dve strane: telesnu i duhovnu. Telesni post je uzdržavanje od jela životinjskog porekla. Duhovni post podrazumeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, želja i dela.

Telesni post je samo neophodno pomoćno sredstvo za uspešnu duhovnu borbu protiv strasti, koje se raspiruju kroz telesne želje. Stvarni post koji obuhvata i telesni i duhovni aspekat, privodi čoveka smirenju. Telesni post je samo neophodno pomoćno sredstvo za uspešnu duhovnu borbu protiv strasti, koje se raspiruju kroz telesne želje. Stvarni post koji obuhvata i telesni i duhovni aspekat, privodi čoveka smirenju.

Evo kako nas sv. Jovan Zlatousti uči šta je istinski post: „Kažeš da postiš. Uveri me u to svojim delima. A koja su to dela? Ako vidiš siromaha, udeli mu milostinju. Ako se nađeš sa neprijateljem svojim, izmiri se sa njim. Vidiš li na ulici neko lepo lice, odvrati svoj pogled od njega. Dakle, ne samo da postiš stomakom, već i očima i sluhom, i rukama i nogama i svim udovima tela. Ruke neka poste uzdržavajući se od svake gramzivosti i krađe.

Prema narodnom verovanju, svi običaji na prvi dan Gospojinskog posta vezuju se za vodu i bosiljak za koji se veruje da je božja biljka. Zato običaji nalažu da se na taj dan u jelo stavi malo ove biljke i posluži ukućanima, kako bi vas Presveta Bogorodica zaštitila od zla.

Post na vodi recepti za doručak, ručak i večeru:

Za doručak na vodi prelažemo vam neku od zdravih kaša, kao što je ovsena ili ražana. Dobar izbor je i skuvani pirinač na sojinom mleku. Ako volite prepečen hleb znajte da je i on dozvoljen.

Uz doručak predlažemo da popijete kafu sa sojinim mlekom u prahu.

Za užinu možete pojesti neku voćku ili voćnu salatu.

Ako sami pravite hleb nemojte uljiti tepsiju već je podmažite pčelinjim voskom.

Za ručak

Možda vam je nezamislivo napraviti ručak bez kačike ulja il masti ili pasulj bez zaprške. Ali i posna jela na vodi znaju biti itekako ukusna. Uz to su sigurno i zdravija. Možete pripremiti paprika punjene žitom, posni paprika i još mnogo toga.

Manastirski pasulj

Pasulj (4 šoljice) dan pre proberite i potopite u hladnu vodu da odstoji. Skuvajte ga redovno. Nalijte vodu da pasulj pliva u njoj i tu prvu vodu bacite. Dolijte ponovo tečnost i nastavite kuvati. Izblendirajte luk, dve glavice i malo crvene paprike i dospite u lonac. Pred sam kraj kuvanja kada su zrna potpuno omekšala dodajte i naseckannu glavicu paradajza, malo prešunovog lišća i soli. Ostavite još malo na ringli da se ukusi spoje i paradajz skuva.

Pastrmka i pirinač sa povrćem

Pastrmku dobro oprati i namazati iznutra i spolja mešavinom vegete, soli i bibera. Po želji dodati i muskatni oraščić. Sitno iseckajte beli luk i prespite preko ribe. Prespite sa malo limunovog soka. Pecite pastrmku u aluminijumskoj foliji na 220 stepeni oko pola sata. Nakon toga je otvorite i pecite još desetak minuta. Pirinač pripremite tako što ćete ga prvo oprati a zatim obariti. Dovoljna vam je jedna šolja. Posebno obarite 200 grama mešanog povrća. Smese povežite i poslužite sa ribom.

Lagana večera Za večeru možete namazati na parče hleba džem ili med. Dozvoljeno je pojesti i kesten pire i skuvanu pšenicu, i još mnogo toga.

