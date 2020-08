NAMEŠTANJE KREVETA IMA DUBLJE ZNAČENJE: Ako svakog jutra to radite, evo koje VAŽNE STVARI o vama se kriju iza toga!

Neki to smatraju besmislenim poslom i gubitkom vremena jer će ionako na kraju dana ponovo biti u krevetu, drugi su jednostavno lenji, a treći uvek ustaju prekasno i žure. Stručnjaci smatraju da nameštanje kreveta posle buđenja ima dublje značenje od same navike. Evo šta to u stvari govori o onima koji svakog jutra zatežu čaršave, izravnavaju jastuke, pakuju ćebad.

1. Vole da se osećaju korisno Na početku dana osećaju da su ispunili jedan zadatak i žele da taj osećaj zadrže tokom dana. Veoma su vredni ljudi, koji ne odlažu obaveze.

2. Stanje kreveta je stanje uma Postoji izraz da je krevet odraz čoveka: uredan krevet - uredan život. Oni koji vole sređen krevet vole da imaju red u svom životu. Oni drugi dobro se snalaze u haosu.

3. Vole da drže stvari pod kontrolom Ljudi koji se drže ove dnevne rutine posle buđenja vole da imaju život pod kontrolom, a krevet je samo jedan detalj u toj slagalici.

4. Pripremaju se za ono što je neprijatno Iako im nije baš lako da svakog jutra rade isto, nameštanje kreveta, kažu psiholozi, za neke je suočavanje sa onim što bi najradije izbegli, ali nikako ne mogu. Takvi ljudi su po običaju iskreni i u njih možete imati poverenja, jer znaju kako treba da se ponašaju u neprijatnim situacijama.

