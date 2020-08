ANA JE UPOZALA SAVRŠENOG MUŠKARACA! Obećavao joj je da će je OBASIPATI LUKSUZOM: Pojavio se, a onda je ostala BEZ DINARA

Ana Rajan (21) iz Berdfordšira u Velikoj Britaniji kaže da joj je već u 18. godini bilo dosta nezrelih momaka njenog godišta.

"Želela sam starijeg muškarca koji će znati kako treba da se tretira žena - priseća se Ana za britanske medije. Ona je, kaže, oduvek sanjala o tome da poseti Australiju i već od 18. počela je da intenzivno štedi kako bi ostvarila taj svoj san."

"Čuvala sam svaki peni koji bih zaradila i razmišljala o tome kako bi bilo lepo da nađem nekog situiranog muškarca koji bi me razmazio dok ja štedim. Pričala sam o tome sa drugaricom, a ona mi je pokazala sajt za upoznavanje sa uspešnim muškarcima" priča ova devojka.

Kako kaže, posle kraćeg premišljanja, napravila je profil na aplikaciji, navela da traži sponzora i - čekala je.

Nije prošlo mnogo vremena, a stigla je poruka od izvesnog Džejmsa Valša.

"Prvo sam otišla da mu pogledam profil - pisalo je da radi na berzi, da zarađuje preko 50 miliona funti godišnje, da ima stan u Čelsiju gde živi, ali i poslovne prostore u Dubaiju i Edinburgu. Napisao je da nema vremena za klasične veze i upoznavanja, i da želi "trofej ženu". Počeli smo da se dopisujemo i uskoro smo i razmenili brojeve telefona" kaže Ana.

Narednih sedam meseci prošlo je tako što su se satima dopisivali i čuli, on joj je redovno slao slike koje su prikazivale njegov luksuzan život, a onda je pao dogovor da se vide uživo.

- Bila sam malo iznenađena kada me je Džejms pitao da ga pokupim kolima na železničkoj stanici. Mislila sam da će doći u svom lamborginiju, pa sam se malo razočarala kada mi je rekao da je odlučio da dođe vozom. Ipak, to me nije pokolebalo. Sastanak je bio lep, iako je on često bio na telefonu sa klijentima. Platio je naš ručak u kešu i dok je plaćao za oko mi je zapao njegov Roleks sat. Otpratila sam ga na železničku stanicu uverena da sam zaljubljena. Zakazali smo drugi sastanak već za sledeći vikend - priča ova devojka.

Sledeći sastanak bila je večera na kojoj joj je saopštio da se zaljubljuje u nju. Ana kaže da nije mogla da poveruje u svoju sreću. Međutim, kad god bi se videli, nešto se dešavalo sa njegovim lamborginijem, pa je Ana morala da ga vozi svojim kolima. Nakon jednog sastanka, pozvala ga je kod sebe.

- Roditelji mi nisu tu za vikend, šteta da to ne iskoristimo - rekla mu je Ana. On joj je te večeri rekao da smatra da je ona njegova devojka, planirao je njeno preseljenje u njegovu vilu i obećavao joj luksuzan život. Imao je samo jedan problem - kaznu koju je morao da plati.

Kako joj je objasnio, neko od njegovih zaposlenih je zabrljao na poslu zbog čega će on morati da plati kaznu od 5.000 funti. Međutim, računi njegove firme je banka zamrzla. Onda joj je polušaljivo rekao da je ovo možda poslednji put da ga vidi jer bi mogao da završi u zatvoru zbog toga.

- Bila sam u šoku, ali on mi je rekao da ne brinem, da će to već nekako srediti - kaže Ana. Sutradan je Džejms ponovo potegnuo priču o kazni.

Ana je, kaže, žurila na posao pa nije ništa prokomentarisala, na šta je on pobesneo i zgrabio je za ruku rekavši joj "Treba mi novac ODMAH". Otmeni naglasak gospodina iz Čelsija je nestao i javio se naglasak neobrazovanog čoveka iz Mančestera. Počeo je da joj govori da je sebična i da zahteva da mu da novac inače će se baciti sa litice.

- Plakala sam i objašnjavala mu da nemam toliki novac a on mi je oteo sve kartice i pozvao moju banku. Zahtevao je da odgovorim na sigurnosna pitanja i morala sam to da uradim da me ne bi povredio. Posle toga odvezla sam ga na stanicu. Otišao je bez reči. Kada sam stigla na posao, proverila sam stanje na računu - ostala sam bez dinara. Džejms mi je kasnije slao poruke i izvinjavao se, obećavajući mi da će mi vratiti sve pare.

Pozvao me je na večeru, rekao da će me pokupiti u svom ferariju, ali ništa mu više nisam verovala. Proverila sam njegov broj telefona i ispostavilo se da on uopšte nije Džejms Valš, već prevarant po imenu Dejvid Overton iz Mančestera koji je već prevario mnogo naivnih devojaka na istu foru.

Sutradan sam skupila hrabrost i sve ispričala mami koja je prijavila slučaj policiji i Dejvid je uhapšen. Svedočila sam protiv njega i februara 2017. godine je osuđen za prevaru. Kazna je bila zatvor u trajanju od 15 meseci.

Nikad nisam dobila pare nazad, ali drago mi je da je makar kažnjen za to što mi je uradio - zaključuje Ana dodajući da je nakon toga odustala od svog sna da bude sponzoruša.

Kurir.rs / Žena Blic / M.M.

