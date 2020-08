MINI PALAČINKE ZALUDELE ŽENE ŠIROM SVETA: Takmiče se koja će ih bolje napraviti, a spremanje NIKAD LAKŠE! (RECEPT)

Internetom kruži recept za mini palačinke kojima su žene širom sveta oduševljene.

Možete ih napraviti i vi, a evo kako:

foto: Profimedia

Potrebni sastojci:

- pola šoljice brašna - 1 kašičica šećera - pola kašičice praška za pecivo - pola šoljice mleka (ili biljne zamjene za njega) - 1 jaje - ulje za tiganj

foto: Profimedia

Priprema:

Pomešajte sve sastojke dok ne dobijete jednoličnu smesu gušću u odnosu na standardne palačinke. Pustite smesu da odstoji nekoliko minuta. Pomoću šprica s nastavcima za kolače smesom oblikujte male kružiće na nauljenom tiganju. Pripazite da među njima na tiganju ostavite dovoljno slobodnog prostora.

Pecite palačinke s jedne strane sve dok u potpunosti ne nestanu mehurići s površine. S obzirom na to da se radi o malim palačinkama, imajte na umu da će to ići vrlo brzo, a ne kao kod klasičnih palačinki. Jednom kada ih okrenete, pecite ih na drugoj strani još 30 sekundi do najviše minuta.

Palačinke servirajte kao što biste servirali i ovsene pahuljice. Dodajte nadjev po želi i to je to.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Zadovoljna.hr, Foto: Profimedia

Kurir