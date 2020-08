NE MORATE ZVATI MAJSTORA ZBOG SVAKOG KVARA: Ovaj alat je sve što vam je potrebno kako biste sami rešili problem!

Koliko puta do sada vam se desio neki mali kvar u kući za koji ste pomislili da bi bilo sjajno kada biste mogli sami da ga popravite? Umesto toga, nažalost, pošto nemate potrebne alate, morate zvati nekog majstora i dati prevelike sume novca samo za njegov dolazak, a onda i za popravku. Uz pravi alat više to nećete morati da radite! Sve što vam je potrebno za “prvu pomoć” od alata sada možete naći na jednom mestu i sačuvati novac koji biste dali majstoru.

U svakoj radionici (kućnoj, majstorskoj ili velikom pogonu) glavni alat je bušilica. U bušilicu se ugrađuje sekuća alatka, u većini slučajeva burgija, koja služi za izradu rupa u raznim materijalima. Kod izrade konstrukcija, montaže, sastavljanja delova mašina, uvek se prvo izbuši rupa, pa se ubacuje šraf, klin ili uže.

Daewoo aku bušilica ima maksimalni obrtni moment od 25 N.m, obrtaje od 0-350 / 0-1300 rpm. Baterija je od 20 V Li-on, sa steznom glavom od 10 mm, bez ključa, metalna. Stepen obrtnog momenta je 21+1, ima funkciju zaključavanja vretena, 2 brzine, led osvetljenje i kuku za kaiš.

Garancija traje 24 meseca, a možete je naručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 3.510 rsd.

Ukoliko se suočavate sa renoviranjem stana ili kuće, te vas uskoro očekuje rušenje teških, čvrstih površina, kao što su zidovi ili pločice u kupatilu, sa udarnom i čekić bušilicom takav poduhvat biće lak i brzo obavljen.

Daewoo udarna čekić bušilica ima snagu od 1050 W, od 0-1050 rpm obrtaja, prečnik burgije je 26 mm, a udarna energija je 5200 bpm / 2.8 J.

Garancija traje 24 meseca, a možete je naručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 8.107 rsd.

Električni trimeri odlični su za održavanje travnatih površina kojima kosačica ne može prići. Zahvaljujući malim dimenzijama, lako zalaze do nepristupačnih površina. Nemojte zvati i čekati na nekog da vam sredi dvorište, već to uradite sami lako, brzo i pedantno, onda kada vama to odgovara.

Daewoo električni trimer ima snagu od 500 W, 1600 rpm obrtaja, 466 mm dužinu sečiva, 410 mm širinu sečenja I 35 cm dug kabl.

Garancija traje 24 meseca, a možete ga naručiti OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 4.660 rsd.

* Preostalu široku ponudu alata možete videti klikom OVDE.

