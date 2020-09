NAJLEPŠI AKVA PARK U CENTRU HURGADE : Preporuka za porodice iz lanca čije ime je garancija dobrog odmora

Na samo pet kilometara od starog centra Hurgade i aerodroma, nalazi se novi šetački centar, Memša. Novo jezgro grada, kao idealno mesto za večernje šetnje i ljubitelje kupovine, krase brojni hoteli koji su sa svojim sadržajima stvoreni za uživanje. Jedan od njih je Steigenberger Aqua Magic Resort , lepo uređen hotelski kompleks, savršen za porodice sa decom i sve one koji vole akva park i sportove na vodi. Otvoren je 2014. godine i ubrzo postao jedan od najtraženijih i najposećenijih hotela u Hurgadi . Popularnost je stekao sa razlogom, zahvaljujući brojnim zadovoljnim gostima, koji se hotelu rado vraćaju i preporučuju ga svojim prijateljima. Profesionalno i uslužno osoblje će vaš ugođaj upotpuniti i pobrinuti se da vam ništa ne nedostaje.

foto: Promo

Hotel Steigenberger Aqua Magic Resort 5* ima svoju lepo uređenu peščanu plažu sa druge strane promenade, i do nje se može stići kratkom šetnjom ili šatl-golf vozilom, koje konstantno tokom dana prevozi goste hotela i nudi im brz i komforan odlazak na plažu. Za sve vas koji volite da zavirite u magičan podvodni svet Crvenog mora, postoji deo sa koralnim grebenima, koji vas neće ostaviti ravnodušnim i daće vam bezbroj razloga za ronjenje, bilo da ste već iskusni u aktivnostima u vodi ili se prvi put upuštate u ovu avanturu. Ako biste radije vreme na plaži provodili relaksirajući se i slušajući umirujući zvuk laganih talasa, za goste hotela? su uvek obezbeđene ležaljke sa suncobranima u okviru „Magic all inclusive“ koncepta.

foto: Promo

Sobe hotela su udobne, lepo uređene, a specijalna kategorija su Junior Family Suite i Family Suite sobe, posebno prilagođene porodicama, kako prostorno, tako i cenovno, s obzirom da u njima deca do čak 13 godina borave sasvim besplatno. Hotel ima mnogobrojne bazene za odrasle i mališane, a na krovu se nalazi i relaks bazen za odrasle, oaza vašeg mira koji ste zaslužili. Za zabavu tu je najlepši akva park u Hurgadi , jedinstveni adut ovog hotela i definitivno jedan od razloga zbog kog se mnogi gosti vraćaju u Steigenberger Aqua Magic Resort 5* iz sezone u sezonu. Svaki uzrast deteta zahteva drugačiji pristup, pa se hotel i na tom polju dobro prilagodio i osmislio 3 zabavna kluba, za različite uzraste: mini klub – za najmlađe, od 2 do 4 godine, dečiji klub – za malo starije, od 4 do 12 godina, i teens klub – jasno je, za tinejdžersko doba, od 13 do 16 godina.

foto: Promo

Naravno, kao i svaki luksuzan kompleks sa 5 zvezdica, Steigenberger Aqua Magic 5* ? ima i fitnes i spa centar, terene za razne sportove, ronilački klub, golf terene, internet kafe, kao i prodavnice. Zaista nudi sve što je potrebno za raskošan i ispunjen odmor. Uz sve nabrojano, i „Magic all inclusive“ uslugu, jasno je zašto je ovo jedan od najpopularnijh hotela u Hurgadi

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir