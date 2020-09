UDALA SE RUSKINJA KOJOJ JE LJUBOMORNI MUŽ ODSEKAO OBE RUKE! Pre tri godine prošla je kroz DRAMU, a sada ne krije SREĆU!

Сегодня должна была быть наша свадьба, но её не будет... Потому-что сегодня у нас первая годовщина свадьбы 🎉 Да,мы уже как год официально в браке. Об этом не знал вообще никто ( включая родителей и близких друзей). Их реакцию покажу вам чуть позже 🙈 Они были уверенны что сегодня у нас официальная церемония бракосочетания) Год назад мы расписались в самом обычном ЗАГСе Санкт-Петербурга. Это был только наш день,мы провели его вдвоём. Без шумных гуляний и огласки,но безумно счастливые❤ А сегодня мы собрали в Питере всех самых родных и близких людей, с которыми мы хотим поделиться нашей историей и отметить наш первый год совместной жизни в браке. Максим и Маргарита = МА² -------------------------------------- P.s фото именно со свадьбы в 2019г. Фотографа @mityapavlov тоже пришлось обманывать что мы снимаем love story, и все в образе,так как потом идём на свадьбу к друзьям в стиле рустик😁 #маматрансформер #годовщина #МА² #рустик

