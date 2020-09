POGREŠAN IZBOR BRUSHALTERA IZAZIVA GLAVOBOLJU! Evo kako da izaberete onaj PRAVI!

Kupovina ispravnog brushaltera podjednako je važan posao, kao i kupovina udobnih cipela ili naočara odgovarajuće dioptrije.

Neodgovarajući brushalter može da izazove crvenilo, otežano disanje, hroničnu glavobolju, ali probleme sa deformacijama samih grudi.

Najbolji brushalteri samo podupiru grudi, a tokom nošenja ih ne osećate, jer oni dopuštaju normalno kretanje bez neprijatnih urezivanja u kožu. Iako se veličina može izmeriti, brojevi se kao i kod odeće mogu razlikovati od modela do modela i najbolji način kupovine ispravne veličine je isprobavanje.

Prava veličina ne uzrokuje osećaj zatezanja i neprijatnosti, a podizanjem ruku možete videti da li je brushalter dovoljno čvrst.

Donja ivica korpice treba da stoji usko uz telo, jer ona osigurava 80 odsto potpore grudima. Ako se bretele urezuju, veroavtno donja ivica korpice nije dovoljno pritisnuta uz telo, pa su one (bretele) previše zategnute kako bi grudi bile podržane.

Osobe sa vrlo malim grudima i same znaju da ne moraju da nose brus ako to ne žele, dok one sa većim grudima treba da ga nose zbog zdravlja i sigurnosti.

