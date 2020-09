LETOVANJE I U OKTOBRU: Dobar hotel, na još boljoj lokaciji, pravi dijamant

Na samoj obali Egejskog mora, u jednom od mnogima najdražih turskih letovališta, nalazi se Diamond of Bodrum 5*, kao što mu i samo ime kaže, hotel koji je zaista mali dijamant Bodruma. Samo 200 metara ga deli od privatne, peščano-šljunkovite plaže, koja se lagano spušta i dodiruje osvežavajuće more. Ono što je neprocenjivo je restoran hotela na otvorenom, iz kog se pruža pogled preko plaže, sve do jahti koje se šepure uz obalu. Uz ovakav doživljaj, svaki zalogaj će vam biti gušt.

foto: Promo

U skladu sa svim standardima hotela od 5 zvezdica, Diamond of Bodrum 5*nudi uslugu i sadržaj odličnog kvaliteta. Možete ići u kupovinu ili kod frizera bez napuštanja hotela, a dok je plaža odmah preko puta hotela, u okviru samog kompleksa su bazeni za odrasle i decu kao i dečiji klub, zahvaljujući čemu će deca uvek biti animirana i moći će da razvijaju svoju kreativnost sa profesionalnim animatorima. Dok vaša deca uživaju u programu, vi imate priliku da iskoristite odmor do maksimuma i opustite se u tradicionalnom turskom kupatilu u spa centru, u okviru kog su i sauna, parno kupatilo i hamam u severoafričkom stilu, jer nakon cele godine obaveza zaslužujete da izdvojite vreme samo za sebe.

foto: Promo

Oni koji ipak vole aktivnosti na odmoru, mogu dan započeti u teretani ili iskoristiti jedinstvenu priliku da isprobaju sportove na vodi i probude adrenalin u sebi. Diamond of Bodrum 5* sa ultra all inclusive uslugom pruža sve što vam je potrebno za udobnost u svakom smislu, pa i kad je u pitanju hrana. Pored glavnih obroka, možete se uvek poslužiti čajem, dezertima, užinama, ili u baru predahnuti uz osvežavajući koktel.

foto: Promo

Najveću adut hotela Diamond of Bodrum 5* je odlična lokacija, na samo kilometar od centra Bodruma. Odlična prilika da istražite jedan od najlepših gradova Turske, jer Bodrum zaista ima šta da ponudi. Uverićete se da je Bodrum mnogo više od plaže i mora. Uz obalu se nalaze mnogobrojne zanimljivosti za celu porodicu, kao i svetski poznati istorijski lokaliteti koji su kolevka mediteranske civilizacije. Diamond of Bodrum 5* će vam u svom punom sjaju pružiti bazu za obilaske svih prelepih predela ovoga grada, što je za sve ljubitelje istraživanja prava radost.

foto: Promo

Svako putovanje vam na poklon daje još jedno životno iskustvo, na vama je da izaberete najbolju opciju za sebe. U turističkoj agenciji „1 A Travel“ opcija je puno, od ekskluzivne Turske do egzotičnog Egipta. Za sve informacije pozovite kontakt centar na 011/655 78 00 ili posetite neku od poslovnica agencije. Ukoliko vam to, zbog velikog interesovanja i opterećenosti svih linija, ne pođe za rukom, možete nam se obratiti i na društvenim mrežama Facebook ili Instagram . Za online rezervacije i uplate preko 1A Travel Green , odobravamo popust od 10 evra po rezervaciji u duhu dobrog i brižnog odnosa prema našem okruženju, a u maniru izbegavanja nepotrebne štampe i trošenja suvišnog papira.

foto: Promo

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir