VAŽNA JE VOLJA I SRCE! Influenserka zadala svima DOMAĆI ZADATAK o samopouzdanju! (VIDEO)

Ne svidjam ti se? To je ok... #repost @glitterandlazers #stvarnaJA ・ ・ ・ Evo mog savjeta broj jedan za poboljšanje samopouzdanja, uspjeha i ukupne radosti - prestanite se toliko brinuti o tome što svi misle i počnite otkrivati ono što VI mislite. Što više sebe poznajete i tome ste vjerni, to će vas drugi manje pokolebati komentirajući vaš život, izbore, mišljenja ili izgled. To ne znači ignorirati svoje nedostatke, već ih znati i odlučiti što želite i imati moć raditi na tome. Uvijek radim na sebi. Ima milijun načina na koje možemo biti bolji, ali ne dopuštam neznancu da definira i odredi mi prioritete. ——————- Here’s my number one tip for improving your self confidence, success and overall joy- stop caring so much what everyone else thinks and start discovering what you think. The more you know yourself and are true to that, the less swayed you’ll be by others commentary on your life, choices, opinions or appearance. This doesn’t mean ignore your flaws, but rather aknowledge them and decide what you want to and have the power to work on. I am always working on myself. I have a million ways I could be better, but I’m not letting a stranger define, prioritize or add to that list.

