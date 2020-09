VEĆINA PRAVI OVE GREŠKE! Evo kako se pravilo USISAVA: Uz ove trikove sve će vam biti LAKŠE!

Stvari koje radimo rutinski ne radimo uvek onako kako bi trebalo. Ponekad jednostavno zaboravimo da krajnji rezultat može zavisiti od sitnica.

To važi i za pravilno usisavanje. Ma koliko bilo jednostavno, potrebno je ispoštovati nekoliko stvari kako bismo bili zadovoljni efektom. Koje su najčešće greške kod usisavanja stana?

Zaboravljate da očistite sto i police

Prva greška koju pravimo je to što pre usisavanja zaboravimo da obrišemo prašinu sa polica i drugog nameštaja. Ako je trpezarijski sto prekriven mrvicama, one će u jednom trenutku naći put do tepiha, baš kao i prašina koja će završiti na podu. Mrve i prašina tada će se razneti po ostatku kuće, što znači da je sav prethodni trud bio uzaludan. Kada je spremanje završeno, a usisivač već odložen, niko nema volje da ga ponovo vadi i usisava.

Čekate da kesa bude puna do vrha

Da bi usisivač dobro radio, kesa za skupljanje prašine ne sme biti prepunjena. Ako čekate da se popuni sav slobodan prostor i mislite da na taj način štedite, grdno se varate. Kesu treba baciti kada je popunjeno 3/4 njene zapremine.

foto: Shutterstock

Izbegavate korišćenje nastavaka

Pri usisavanju, najčešće izbegavamo teško dosupna mesta, što ne znači da tamo prašina ne pada. Venecijanere, radijatore i uske proreze mnogo je lakše očistiti pomoći specijalnog nastavka. Pa ipak, mali procenat ljudi koristi ta, namenski dizajnirana pomagala.

Pravilno usisavanje podrazumeva redovno pranje i zamenu filtera

Većina filtera može se oprati, što treba i činiti posle dva do tri usisavanja. Ako je filter prljav, ne samo što usisivač neće dobro usisavati, već će se osećati i neprijatan miris. Filtere koji ne smeju da se peru treba redovno menjati i to je najbolji način da iz kuće izbacite prljavštinu i alergene.

Ne skidate dlake sa četki usisivača

Da bi usisavanje bilo optimalno, četka koja se nalazi na stopi mora biti čista. To znači da sa nje treba skinuti sve dlake, uključujući i one od kućnih ljubimaca. Što je četka čistija, efekat usisavanja će biti bolji.

Usisavate ono što vas mrzi da podignete

Cev usisivača se lako zapuši, što može dovesti do kvara motora. Nikada nemojte usisavati veće predmete (npr. papirne maramice), čak ni onda kada ste sigurni da ne mogu oštetiti uređaj. Sve što nije sitno, podignite i bacite u kesu za đubre.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/magazin.novosti.rs/I.B.

Kurir