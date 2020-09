USISAVANJE SITNIH STVARI: Kako da sprečite da minđuše, majušne igračke i druge male stvari završe unutar usisivača?

Svi dobro znamo koliko nas nervoznim čini činjenica da smo usisali nešto sitno, a vredno – bilo materijalno, bilo da je u pitanju neka uspomena ili detetu draga igračkica. Kako da sprečimo usisavanje malih stvarčica i „kopanje“ po prašnjavoj kesi usisvača – pogledajte OVDE!

Ako budete previše „merkali“ unaokolo dok usisavate, zastajali, uključivali i isključivali usisivač, završićete ko zna kad! To će mnogo usporiti proces usisavanja. Zato vam treba nešto što će sprečiti da se sitne stvari usisaju...

NASTAVAK ZA USISIVAČ ZA SITNE STVARI!

Da, da, i to konačno postoji! To je sasvim mala, a sasvim praktična stvarčica – plastični nastavak koji se stavlja na crevo usisivača i koji u sebe sakuplja sve sitne stvari koje ne treba da završe u kesi usisivača. To znatno ubrzava proces, jer ne morate da zastajete niti previše vodite računa šta ste usisali – sve će ostati u nastavku!

-Kod nas je moguće kupiti ga online OVDE po ceni od 890 rsd ili pozivom na 011/6 888 999.*-*-

foto: Promo

Ovaj nastavak znači svima, a naročito mamama čiji su podovi prepuni sitnih dečijih igračkica koje ne želite da završe u usisivaču kako zbog toga što znače vašim klincima, tako i zbog toga što ne želite da vam usisvač nakon sređivanja bude u kvaru.

Lako se montira i nije suviše veliki, pa neće smetati i praviti „gužvu“ na usisivaču.

foto: Promo

Kurir