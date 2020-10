PRAVA STARINSKA PITA SA ZELJEM! Ovaj recept, od domaćih razvijenih kora, će vam postati OMILJENI!

Potrebni sastojci za kore:

- 500 g brašna - 250 ml mlake vode - 1 kašičica soli

Za fil:

500 g zelja300 g sira 3 jajeta 1 kašičica kisele pavlake 1 kašičica soli

Način pripreme:

Zamesiti testo od brašna, soli i mlake vode. Testo ostaviti da odmara oko 30 minuta. Za to vreme dok testo odmara očistiti zelje i sitno ga iseckati, dodati sir, pavlaku, jaja i so. Sada se vraćamo testu koje je odstajalo. Odvojiti testo na nekoliko loptica -veličine veće jabuke. Svaku koru razvlačiti na stolnjaku koji je pobrašnjen. Razuvčenu koru poprskati uljem i staviti fil. Rolnu koju smo dobili uvijamo u krug podižući stolnjak u vis. Tako uraditi sa svim lopticama koje smo razvlačili. Gotovu pitu pre pečenja premazati sa 2 kašike kisele pavlake i jednim jajetom. Pitu peći na 200 C oko 30 minuta.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs / recepti.com / M.M.

Kurir