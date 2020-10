JELENA JE IMALA 156 KG I ZA 14 MESECI SMRŠALA ČAK 72 KG: Bila sam emotivni PREJEDAČ, a onda se sve promenilo nakon jednog pitanja

Da ništa nije nemoguće i da čvrsta volja može da pomeri planine, dokaz je i priča Jelene Drobnjak, žene koja je za samo 14 meseci uspela da smrša neverovatnih 72 kilograma.

Jelena je 15. juna 2019. godine imala 156 kilograma, a upravo je to dan kada je rešila da krene na dijetu. Danas sa ponosom može da kaže da nije odustala i da brojka na vagi pokazuje 84! Kaže da ju je na promenu više od svega podstaklo naizgled obično pitanje jedne doktorke.

"Tri godine sam neuspešno lečila heliko bakteriju, a povremeno se javljao i povišen pritisak, što su bili neki od razloga da krenem sa dijetom. Ipak, presudilo je pitanje koje mi je uputila jedna doktorka: "Zašto ste odustali do sebe?". Odzvanjalo je godinu dana u mojoj glavi. Onda me je napokon I pokrenulo, ali pre svega morate da osetite ljubav prema sebi, jer ako je nema, niste u mogućnosti ni da je pružite", započinje ona svoju priču.

Jelena kaže da je skidanje kilograma svakodnevna borba i da nije lako, ali da nije ni nemoguće. Ona se nije okrenula popularnim dijetama, već se pridržavala zdravog režima, odnosno izbalansirane ishrane.

"I dalje sam na režimu ishrane, pošto je moj krajnji cilj 65 kilograma, što znači da me čeka još 19 kilograma do cilja. Nakon izgubljenih 50 kilograma, počela sam sa brzim hodom, to je bila priprema, sada već imam fine treninge - prilično zahtevne, ali uživam u svakom treningu. Koliko god da je težak, ja znam da radim dobru stvar za sebe", kaže naša sagovornica.

Dnevni jelovnik

Doručak: 160 grama tunjevine, salata, kašika senfa, bez hleba Užina: 400 ml jogurta i čia semenke Ručak: 300 grama pilećeg filea i salata

Drobnjakova kaže da je najveći izazov u procesu gubljenju kilograma emotivno prejedanje i povremeno stagniranje u mršavljenju.

"Bila sam emotivni prejedač, a sada sam emotivni prejedač u ostavci. Emotivno prejedanje povlači za sobom mnogo nesigurnosti, ali za svaki problem rešenje postoji, samo ako želimo taj problem da rešimo. Kao I u svakom procesu mršavljenja stagnacija ume da pravi najveće probleme, ali to je samo igra izdržljivosti uma. Kada na ovaj način pristupite problemu prođe i ta stagnacija", objašnjava ova 37-godišnjakinja.

Jelena kaže da su ljudi surovi prema osobama koje imaju problem sa viškom killograma, ali da joj danas reakcije okoline više nisu važne.

"Ljudi su čudno, umeju uspeh i da ne praštaju. Zato nailazim na razne reakcije, pa i takve, ali najbitnije od svega je kako se ja osećam, a ne kako okolina reaguje", kratko i jasno poručuje ovaj specijalista za finansijske poslove.

A ona se oseća - sjajno, pre svega iznutra: "Povratila sam samopozdanje, oslobodila se strahova, pokreti mi nisu više ograničeni i napokon sam se vratila sebi, onakvoj kakva zapravo jesam, nasmejana i srećna, što i jeste cilj". Јelena danas motiviše i inspiriše i druge dame da smršaju i dobiju bitku sa kilogramima i to putem Instagram starnice "hrana_nije_emocija".

"Tajna je na prvom mestu u želji. Morate sebe da zavolite, neophodno je da želite dobro sebi, da naučite da se hranite, da poštujete sebe i svoje telo. Da nikada ni ne pomislite da odustanete od sebe i da shvatite da hrana nije emocija, da nema utehe u hrani. Da imate svoj cilj, da shvatite da su promene lepe, da je disciplina sjajna, i da verujete u sebe i kada niko drugi ne veruje", poručila je na kraju!

