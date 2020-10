RESORT SA DVE PEŠČANE PLAŽE: U neposrednoj blizini marine koja je jezgro večernjeg provoda

Na samo deset kilometara aerodroma, u ulici Sheraton, u oblasti pod imenom Sakala, starom turističkom, ali i dalje najpoznatijem centru Hurgade, nalazi se Seagull Beach Resort Hurghada 4* , na samoj plaži, a u neposrednoj blizini marine, u kojoj se nalaze brojni poznati kafići, barovi, restorani i diskoteke, a koja je ujedno i šoping zona i uređeno šetalište. Poslednji put je delimično renoviran 2017. godine, a oduvek je bio jedan od najtraženijih i najposećenijih hotela u Hurgadi . Popularnost je stekao sa razlogom, zahvaljujući brojnim zadovoljnim gostima, koji se hotelu rado vraćaju i preporučuju ga svojim prijateljima.

Hotel Seagull Beach Resort Hurghada 4* poseduje dve privatne peščane plaže, na kojima gosti mogu da uživaju besplatno koristeći ležaljke, suncobrane i peškire. Osim toga, u svom posedu hotel ima i privatnu marinu. Znamo da kupanja nikad nije dosta i da je svima važno da znaju sledeće - gosti hotela uživaće u osveženju na čak pet bazena, a zabaviće se u akva parku sa tri tobogana. U toku zimske sezone, u zavisnosti od vremenskih uslova svakako, greju se dva bazena i akva park. Kako mališanima zabave nikad dovoljno, tu su dva bazena i akva park osam tobogana za decu. Najmlađima je namenjen i mini klub (za uzrast od 4 do 11 godina), dva igrališta i mini zoo vrt. Da, dobro ste čuli. To su detalji koji će učiniti da zavolite ovaj hotel.

Sve sobe imaju prozor ili balkon sa pogledom na bazen, more ili baštu, TV sa satelitskim kanalima, klima uređaj, mini bar (koji se svvakodnevno dopunjava vodom za piće), sef i fen za kosu. Hotel u svojoj ponudi ima 2 a la carte restorana i osam barova. U glavnom restoranu Cleopatra, služe se doručak, ručak i večera po konceptu samoposluživanja u okviru All Inclusive usluge, dok su kineski i morski restoran na raspolaganju za jedno veče u toku boravka, bez nadoknade, a uz prethodnu rezervaciju. U okviru food courta, na raspolaganju je besplatan internet, od 8h do 18h. Ipak, ako to nije dovoljno, tu je već pomenuta marina u neposrednoj blizini, koja važi za centar večernjeg provoda u Hurgadi.

Seagull Beach Resort Hurghada 4* ima i svoj Spa & Wellness centar, u okviru kojeg se nalazi i teretana, koja je gostima na raspolaganju svakog dana, bez nadoknade, u trajanju od 30 minuta. Za one koji traže drugačiji vid aktivnosti, hotel nudi teren za tenis, fudbal, skvoš, odbojku na pesku, ali i stoni tenis, bilijar. Za nežniji pol, aerobik i gimnastika u vodi su tu da se održi linija i dobro raspoloženje.

