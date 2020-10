JAVNO JE ŠETAO LJUBAVNICU JER SE UGOJILA! Udata je za jednog od najmoćnijih ljudi sveta, a sada otkrila u kakvom je PAKLU živela

U ekskluzivnoj klinici za detoks u Švedskoj uobičajen je prizor sredovečnih muškaraca sa ogromnim stomacima u bade mantilima koji urlaju na mobilni telefon. Iza njih hodaju uplašene i ukočene žene iz kojih isijava rad najboljih estetskih hirurga. U taj prizor uklapamo se i moj suprug i ja, koji nedelju dana provodimo u ovo klinici, rezervisanoj za najbogatije i najmoćnije.

Ti muškarci prilikom boravka traže nemoguće, a zastrašeno osoblje im izlazi u susret iako bi to moglo da ih košta posla. Žene bezuspešno pokušavaju da ih umire, ali retko kojoj to polazi za rukom.

Svi ti prizori su isti - muškarac koji besni, žena koja stoji sa strane, a opet joj svi zavide jer živi na visokoj nozi zahvaljujući njemu. Međutim, što je muškarac uspešniji, to je njegovoj ženi teže - tako svoju ispovest počinje Kristijana Falkone (47), italijanska korporativna savetnica koja je trenutno u brakorazvodnoj parnici sa poznatim tajkunom, ser Martinom Sorelom (75).

- Ti bogati, uspešni muškarci mogu da budu mnogo toga- interesantni, pametni, obrazovani, šarmantni, harizmatični, ali su po pravilu svi i pravi pakao za izdržati u braku - kaže Kristijana.

Kristijana se seća i razgovora sa sekretaricom koja ju je pitala zašto i dalje radi kada je udata za čoveka teškog 269 miliona funti.

- Rekla mi je da bi volela da je i ona udata za tako bogatog čoveka. Suzdržala sam se da joj ne odgovorim: "Dušo draga, to je pakleni posao sam po sebi" - kaže Kristijana koja se za Martina Sorela udala 2008. godine. Do tada, imala je uspešnu karijeru. Nakon udaje, kaže, šta god da je uradila, uvek je bila posmatrana kao njegova supruga.

Kategorisana sam kao supruga milionera i to je bilo to. Nikakav poslovni podvig nije mogao da me izvuče iz te kategorije.

- Živeti sa tako moćnim čovekom podrazumeva druženje sa najvećom elitom. Družili smo se sa milijarderima. Uvažavali su nas predsednici i političari svih država. Kada bismo pozvali premijera bilo koje države, poziv bi nam odmah bio uzvraćen. Postoji velika razlika između "običnih" bogatih ljudi i biznismena visokog profila kakav je bio moj suprug, investicioni bankar. Potrebno je biti posebno okrutan i posebno spreman na žrtvu da biste uspeli u tim visokim krugovima multinacionalnih kompanija. A kada uspete u tome, neminovno je da postanete i narcis. Svaki novi milion, svaka nova titula, znači da postajete još nesnosniji. Ti muškarci postaju opijeni svojim uspehom, a društvo im toleriše njihovo nesnosno ponašanje zbog bankovnog računa koji poseduju - kaže Kristijana, dodajući da je to poseban pakao za supruge takvih muškaraca, kojima je uloga da izglade sve nesporazume koji muževi prave.

- Moja drugarica, u sličnoj situaciji kao i ja, to je lepo opisala. Naš posao, kao supruga tih muškaraca, je da uklonimo sve prepreke i banalnosti iz svakodnevice, da izgladimo sve nesporazume, kako bi naši muževi mogli da se fokusiraju na svoj posao. Ti muževi su dupli posao nas, njihovih supruga. Oni donose više od drugih muškaraca, i očekuju da i mi doprinesemo duplo više od drugih žena - kaže Kristijana.

- Moj muž je najčešće govorio da ga svi tretiraju kao da je bankomat. Svi žele novac od njega. S druge strane, on novcem kupuje sve. Novcem kupuje i zamenu kada nije zadovoljan - od novog radnika, do nove žene. Manira je sve manje, što više novca imaju na računu - kaže ona.

- Brak sa takvim čovekom deluje kao bajka. Bankari se uglavnom žene bankarkama, jer nemaju vremena da se posvete traganju za partnerkom. Onda žena preuzme brigu o kući, a on nastavlja sa poslom, putuje po svetu i glumi nezamenljivost. Ima mnogo dobrih strana - ogromne, bogato nameštene kuće, odmori u najskupljim hotelima, kućne pomoćnice, pristup nezamislivoj količini novca. Ali, tu je i druga strana - muž koji nikad nije kući, a kada jeste, nervozan je preko svake mere, deca koja nikad ne viđaju oca, a muževi po pravilu na kraju iznajme i stan blizu kancelarije, kako bi mogli da rade tamo umesto da ih kod kuće ometaju žena i deca - kaže Kristijana. Pošto znaju da novcem mogu da kupe sve, počinju da maltretiraju osoblje. Međutim, često pređu granicu i osoblje počinje da daje otkaz. Onda žena krišom nudi povišice da bi ih ubedila da ostanu - priča Kristijana, dodajući da muževi ovog profila imaju slične, egocentrične obrasce ponašanja.

- Recimo, jedan bankar koga poznajem, a koji ima četvoro dece, odbijao je da učestvuje u bilo čemu vezanom za njih. Nikad ih nije uspavao. Naprotiv, zahtevao je da mu supruga, kada se vrati s posla, servira piće i ostavi ga na miru dok on sedi u svojoj radnoj sobi. Ona za to vreme treba da uspava decu i pozove ga na večeru. Ako mu se večera ne bi dopala, napravio bi joj pakao. U njegovoj glavi, njegova žena, inače obrazovana na Kembridžu i vrlo uspešna pre udaje za njega, "nije radila ništa" i zato je gledao samo kao poslugu. Jedan menadžer koga znam je naredio ženi da mu se ne obraća kada dođe kući s posla jer on "mora da razmišlja". Stalno ju je ućutkivao. Njegova žena je to pravdala jer "od njega zavisi na stotine poslova" i mislila je da je najmanje što ona može da uradi za njega to da stalno ćuti. Nije bitno šta se njoj dešava i šta ona misli, jer on je taj koji zarađuje i bitno je da on bude srećan. Ona je nevažna, ona je samo posluga i dekoracija - kaže Kristijana.

- Jedan dobro poznati biznismen iz Evrope je otvoreno pred svima šetao ljubavnicu iz Rusije. Govorio je svima, pa i ženi, da ima pravo na to jer se njegova žena zapustila i previše se posvetila deci, a njemu nije posvećivala pažnju. Na kraju je pristao da proba da se pomiri sa ženom pod uslovom da smrša i da pristane na odnose kad god on poželi. Pristala je. Ti muškarci su takvi - ili ćete pristati na njihove uslove ili će vas zameniti. Oni svi misle da su njihove žene beskorisne. Ne pitaju se kako je moguće da su im deca tako uspešna, tako talentovana i vredna, kako kod kuće sve teče glatko, ne osećaju ništa od tereta svakodnevice porodičnog života jer žene to sve uklanjaju pred njima, a oni to ne vide - kaže Kristijana.

- Žene su, s druge strane, nesrećne. Muževi misle da su beskorisne, dok im žene ili zavide ili im govore da su previše razmažene. A za sve to vreme, uvek moraju da budu lepe, zgodne i nasmejane. Jedini brakovi koji u ovim situacijama opstaju su oni gde je žena zadržala svoj život van braka. Onaj gde je zadržala stare prijatelje, stare hobije i stari posao - kaže Kristijana, zaključujući da je njen savet svim devojkama koje su u poziciji da se možda udaju za milijardere da se nikad ne odriču svog posla i da nikad ne dozvole sebi, ali i mužu, da pomisle da je beskorisna.

- Možda vaš muž radi naporno, ali znajte da ćete vi raditi duplo više, a niko to neće ceniti - zaključuje ona.

