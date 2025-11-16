Sok od bundeve kao lek sadrži moćne antioksidante, koji smanjuju rizik za razvoj srčanih bolesti i moždanog udara. Prisustvo pektina i fitosterola smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska. Takođe smanjuje nivo lošeg holesterola.

Bundevu očistite i isecite na kriške. U vodu dodajte šećer, iseckanu bundevu i kuvajte dok bundeva ne omekša. Kada je dovoljno mekana, propasirajte je, a zatim u ohlađenu propasiranu tečnost dodajte sok od limuna, cimet i đumbir po želji. Ako želite gusti sok, tečnosti dodajte i propasirano meso bundeve (količinu prema želji). Sipajte u sterilisane staklene flaše, ostavite da se ohladi, a zatim stavite u frižider. Potrošite u roku od sedam dana.