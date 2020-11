I DALJE STE SINGL? Sami ste krivi za svoj ljubavni status, evo i zašto

Ukoliko to nije vaš lični izbor, jedini krivac zašto ste i dalje singl ste vi sami, i to samo iz 3 razloga:

1. Ne trudite se dovoljno

2. Precenjujete se ili se potcenjujete

3. Trudite se ali na pogrešan način

Sajt za upoznavanje za region i dijasporu - Simfonija.net je sproveo istraživanje na uzorku od 1024 osobe starosti od 25 do 55 godina na teritoriji Srbije, regiona i naše dijaspore.

Evo rezultata:

U prvom slučaju često su izgovori, "nemam vemena, radim ceo dan", "nemam gde da sretnem nekog normalnog", "ne usuđujem se da napravim prvi korak", "korona je, sad su i izlasci ograničeni", "mrzi me da se cimam, ako se desi desiće se", "ma kakvo upoznavanje preko interneta, blam me da me neko vidi tamo", “nisam spreman/spremna”, “još volim prethodnog partnera”, itd.

U drugom slučaju kada se precenjujete ili potcenjujete imate pogrešnu predstavu o sebi. Ako se precenjujete i "napadate" nekog ko je "bolji" od vas samo ćete doživljavati razočarenja, što će uticati i na vaš ego, a i da odete u drugu krajnost. Ako se potcenjujete, opet, nećete se usuditi da "startujete" nekog ko o vama ima visoko misljenje kao potencijalnom partneru. Nebitno koliko je ko lep ili ružan, manje ili više pametan, bogat ili siromašan, sve je to iz ugla posmatrača i svaki čovek može da nađe nekog ko mu odgovara.

U trećem slučaju, što je bio i najčešći slučaj u ovom istraživanju, vi imate veliku želju da pronađete srodnu dušu i partnera za ceo život, i trudite se, ali jednostavno ne ide. Prijatelji ili rođaci mogu da vas upoznaju sa nekim ko je takođe singl, ali jednostavno ima potpuno drugačiji mentalni sklop od vas. Takođe, možda koristite sajtove za upoznavanje, ali većina tih sajtova su u praksi sajtovi za kratkoročne "kombinacije" pa često doživljavate razočarenja. Možete i da upadnete u kratkoročne romanse samo zato što vam je neko bio u okruženju, a ne zato što vam suštinski odgovara. Čest slučaj su i sutuacije u kojima se ljudi razvlače u vezama koje nemaju budućnost.

U suštini, preporuka sajta Simfonija.net jeste da potragu za životnim partnerom shvatite kao part-time posao. Krećete se što više sa različitim društvom, budite proaktivni, što se više družite veća je šansa da se u okruženju pojavi prava osoba. Budite proaktivni, budite hrabri da napravite taj prvi korak, ne oklevajte, a ako se dese neka odbijanja neka vas to ne destimuliše.

Radite na sebi, odvojite vreme za redovno vežbanje, ne samo što ćete popraviti fizički izgled već ćete se osećati mnogo bolje i dobićete i mentalnu snagu.

Ukoliko ste u potrazi za životnim partnerom, Simfonija je tu da vam pomogne na tom putu, jer je do sada spojila na hiljade parova, i to onih koji nikad do sada nisu koristili sajtove za upoznavanje.

Nezavisno da li pokušavate da upoznate pravu osobu na tradicionalan način, ili to pokušavate onlajn, primenite neke od gore navedenih saveta i značajno ćete povećati šanse.

Koje je vaše mišljenje o ovoj osetljivoj temi? U koju kategoiju vi spadate? Možete u komentarima na ovaj tekst da podelite vaše mišljenje ili iskustvo i na taj način pomognete i drugim čitaocima.

Foto: Promo

Kurir