ONA JE U 7. MESECU TRUDNOĆE, A ON ŽELI DA SE RAZVEDE: Ne mogu više, potpuno mi je ZAGORČALA život! STRAH ME da budem pored nje

Muškarac (28) je sa svojom suprugom (27) u braku dve godine. Ona je u sedmom mesecu trudnoće, a on se želi da se razvede od nje.

- Mogu sa sigurnošću reći da je brak s njom bila najgora odluka u mom životu. Ne volim svoj život, ne uživam u njemu, mrzim svoj život i mislim da mrzim svoju ženu - rekao je ovaj muškarac koji je svoju situaciju podelio na Redditu kako bi dobio pomoć.

On se želi da se razvede a ne zna kako da joj to saopšti.

- Pre venčanja, on i njegova supruga su se ponekad znali posvađati, ali to je bilo retko i uvijek se rešilo mirnim kompromisom. Ali, nakon venčanja stvari su se počele pogoršavati. Situacija je znala otići toliko daleko, da bi on pustio suprugu da viče na njega dok se ne smiri. Kada su čuli da će dobiti dete bili su zaista srećni.

- Oduvek smo želeli da imamo decu i mislio sam da će to biti najveća stvar za naš brak i da će se stvari konačno preokrenuti - napisao je.

Nažalost, to je samo pogoršalo. Supruga je postala nepodnošljiva.

- Viče i buni se na najmanju sitnicu. Ako jedna stvar nije na mestu, ako malo zakasnim s pranjem suđa ili ako jedno posuđe nije pravilno očišćeno, ona diže galamu. Kada postane takva, s njom se ne može raspravljati, s njom se ne može razgovarati. Ne mogu je smiriti, samo joj je još gore - dodao je.

Kaže da sada svoju suprugu vidi kao nekoga koga treba da izbegava.

- Žao mi je što sam se oženio njome, ona nije žena koju sam voleo.. Da moram biti potpuno iskren, rekao bih da više ne osećam nikakvu ljubav prema ovoj ženi, svojoj supruzi, koja nosi našu bebu - priznao je.

Jednom mu je supruga bacila kašike u lice i udarila ga tik ispod oka. Čak ga je strah da bude u njenoj blizini.Dodao je i da je ona i ranije patila od depresije.

- Uzimala je lekove dok je bila tinejdžerka. Sad ne želi nikakvu medicinsku intervenciju ni bilo kakvu terapiju. Ne mogu više ovako da živim - rekao je.

- Moja trudna supruga zagorčala mi je život. Ne mogu više podneti ovaj život i želim razvod, ali bojim se i ne znam kako da joj kažem - napisao je na kraju ovaj muškarac.

Nakon nekoliko nedelja ponovno je objavio da je podnio zahtev za razvod i da nije bilo lagano, piše Your Tango.

