LISA (33) IMA JEDNO DETE I 27 SPONTANIH POBAČAJA! Doktori ne mogu da joj POMOGNU da rodi još dece, a onda je doživela NAJVEĆU BOL

Lisa iz Birminghama iskusila je ono što doktori nazivaju 'neobjašnjive komplikacije' vezane za trudnoću, a one su je sprečile u njenoj želji da rodi više dece.

Lisa je 33-godišnjakinja majka jednog deteta kojeg je rodila 2007. godine, a ta je trudnoća prošla "lako i uredno'. Nakon toga je, u želji da ima još dece, pretrpjela dva spontana pobačaja, da bi nakon njih dobila dijagnozu 'nepoznatog uzroka neplodnosti'. Ukupno je imala 27 spontanih pobačaja.

Dok je ona pretpostavljala da bi uzrokom gubitka beba mogla biti kiretaža koju je imala nakon prvog porođaja, doktori su testovima utvrdili da Lisa imala visok novo "prirodnih ćelija ubica' ,što je značilo da njeno telo ubija nerođene embrione.

Međutim, lekovi nisu okončali traumatične pobačaje.

- U najmanju ruku je frustrirajuće i srcedrapajuće.. Izgubiti dijete ne postaje lakše, koliko god to puta preživeli. Lako ostajem u drugom stanju, ali više se ne smešim niti slavim kad vidim dve crte - rekla je.

- Kad se dogode bolovi i pobačaji, čini mi se doslovno kao da mi je srce iščupano. Ali surova stvarnost je - kad se to jednom dogodi - u stanju sam da nastavim dalje kao da se ništa nije desilo - objasnila je.

Lisa drugi pobačaj u desetoj nedelji opisuje kao 'najgori' jer je morala u bolnicu zbog gubitka krvi.

"Bila sam na porodičnom ručku i to se dogodilo kad sam otišla u WC. Sećam se da je krv šikljala. Bilo je tako traumatično. Nisam mogla da verujem da gubim još jedno dete", prisetila se.

"Nakon tri pobačaja, prestala sam da govorim prijateljima i porodici da sam trudna. Budući da sam gotovo čekala da se to ponovi. Videla sam snažne otkucaje srca koji su mi dali nadu da se to više neće ponoviti. Često se pitam zašto mi se to događa. Ponekad se to čini nepravedno", rekla je Lisa koja je ipak zahvalna što ima ćerku od 13 godina.

Neobjašnjivi pobačaji

Prosečna žena ima oko pet odsto prirodnih ćelija ubica, ali Lisa ima 11 odsto i doktori smatraju kako je to verovatno uzrok njenih trauma.

Molila se da lekovi za njihovo smanjenje deluju, a su doktori bili zbunjeni kad su se ćelije smanjile na dva odsto, ali su se pobačaji nastavili.

Doktori su 2019. Lisi rekli da jedini način da dobije biološko dete jeste da nađe surogat majku.

"Nisam čak morala ni da pitam sestru Džoanu (31), jer se ponudila mnogo puta", rekla je Lisa, ali prva vantelesna oplodnja nije uspela. Bila je sigurna da će uspeti jer su embrioni bili zdravi, a Džoana je mama dvoje dece.

- Taj gubitak me je zaboleo više od ostalih jer sam mislila da će surogat majčinstvo biti odgovor. Srećom, moja je sestra spremna pokušati ponovno. Rekla je da će učiniti sve što je potrebno da mi pomogne - dodaje Lisa.

