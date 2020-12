PRIRODNA FORMULA ZA BRISANJE BORA SA LICA: Za samo MESEC DANA možete vratiti mladalački sjaj svojoj koži!

Magični štapić za brisanje bora ne postoji, a da ne biste išli na ubrizgavanje botoksa (sigurno ne može biti prijatno), predstavljamo Vam jednu revolucionarnu kremu koja je oduševila korisnike širom sveta i uverila ih u moć prirode.

Alp Rose krema bazirana je na MATIČNIM ĆELIJAMA alpske ruže koja je poznata po tome što opstaje na ekstremno negostoljubivim mestima. Alp Rose podmlađuje kožu, štiti je od uticaja sredine i poboljšava regeneraciju.

foto: Promo

Alp Rose krema deluje sistemski. Njenim nanošenjem na lice (vrat i/ili dekolte) stimuliše se stvaranje matičnih ćelija kože i, umesto dodavanja nutritivnih elemenata spolja, ona regeneriše kožu na način na koji je ta funkcija bila dostupna kada ste bili u mlađim godinama.

Matične ćelije su neprogramirane ćelije u organizmu koje mogu da vrše bilo koju funkciju. Stimulisanjem njihove proizvodnje Alp Rose omogućava Vašem licu ne samo da izgleda mlađe, već da se istinski podmladi.

Dugogodišnja korisnica ove kreme, Una R. (54) iz Beograda rešila je da podeli svoje iskustvo sa nama:

- Kada sam počela da zalazim u „starije doba“, tako su i bore na mom licu postale izražajnije. Ranije sam mislila da mi to nikada neće smetati, jer su i one deo mog života, ali došla sam u stadijum da su te linije jedina karakteristika koju vidim kada se pogledam u ogledalo. Išla sam na razne tretmane koji su obećavali neverovatne rezultate, međutim, rekla bih da se stanje čak i pogoršalo. Koža mi je postala izrazito suva, što je bore učinilo još vidljivijim. Nisam želela da me iko vidi, pa sam se trudila tonom pudera da prikrijem svoje pravo stanje lica. Slučajno sam na internetu pročitala o kremi Alp Rose i posle dosta razmišljanja (s obzirom na dosadašnja iskustva, nisam želela ponovo da se razočaram, a ni da „bacim“ pare), rešila sam da isprobam i nju, i da to bude kraj. Ako bude-bude, ako ne, dižem ruke. Nakon samo dve nedelje korišćenja videla sam prve rezultate. Ne mogu vam opisati taj osećaj sreće! Za mesec dana bore su postale upola manje prisutne! Krema je vrlo lagana, nanosi se u tankom sloju i jedno pakovanje traje dugo. Svima je preporučujem! Ja sam je koristila nekoliko meseci ujutru i uveče, a sada je mažem samo pred spavanje, da bih održala stvaranje matičnih ćelija u konstantnom radu.“

Alp Rose kremu naručite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 4.460 rsd.

*Ukoliko naručite 2 kreme, treću dobijate na poklon. Ukoliko naručite 3 kreme, još dve dobijate na poklon.

Promo tekst

Kurir