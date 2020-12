KAKO DA IZABERETE PRAVU? Ovo je vodič za SAVRŠENU venčanicu prema građi TELA! Zablistaćete na poseban DAN!

Svaka žena koja želi venčanje zamišlja i idealnu venčanicu koja će je učiniti najlepšom taj dan.

U potrazi za njom najvažnije je da kroj pristaje telu, što je često zadatak u kojima ženama treba tuđa pomoć. Prava venčanica je ona u kojoj izgledate lijepo, ali se istovremeno osećate i ugodno te možete zamisliti da u njoj provedete celu noć plešući.

foto: Profimedia

Balska (princeza) kroj

Za ovaj je tip haljine specifičan uzak gornji deo, najčešće s korsetom i golim rukama te dekolteom, mada dolazi i sa zatvorenim verzijama. Haljina se širi od struka prema dole zahvaljujući krinolini, materijalu u nekoliko slojeva ili pak postavljenim obručem. Ovaj tip haljine pristaje ženama kruškolike građe (jačih bokova) jer će ih uspešno sakriti, onima s jačim gornjim delom tela jer privlači pažnju na dekolte i izjednačava neravnotežu te ženama proporcionalne građe peščanog sata. Niske žene treba da ih izbegavaju jer ih dodatno skraćuje, kao i one dečačke građe tela (bez izraženih oblina te struka) i žene malih grudi.

foto: Profimedia

A kroj

Haljina koja je uska u gornjem delu te se širi prema dole, u znatno manjem volumenu nego ona princeza kroj jednako je elegantan, ali manje dramatičan odabir. Ovaj tip haljine odgovara onima dečačke građe tela jer daje privid oblina, kruškolike građe jer prikriva bokove, a ističe vitkiji deo tela i struk. A-kroj je venčanica koja će pristajati najvećem broju žena. Žene s jačim gornjim delom ne bi trebalo da ih nose (građa jabuke).

Sirena

Ovaj specifični tip haljine opisuje uzak kroj od grudi do nogu - bilo do bedra ili čak do kolena. Haljina jasno ističe celu siluetu te je odličan izbor za niže dame. Najbolje pristaje onima građe peščanog sata, a u svakom slučaju za ovaj je tip venčanice važno imati istaći struk. Ne savetuje se ženama koje muči višak kilograma, jer ističe svaku manu.

foto: Profimedia

Ravan kroj

Klasičan kroj čak i "običnih" haljina, je ona čiji materijal samo pada na telo te ga tako ocrtava, a najčešći je odabir na manje formalnim venčanjima. Idealna je za vitke i visoke žene, kao i one s građom peščanog sata. Žene kruškolike građe tela treba da izbegavaju, jer može vizuelno povećati bokove.

foto: Profimedia

Haljina visokog struka

Prepoznatljiva je po visokom struku koji je postavljan ispod grudi, a potom se lagano širi i pada između A i ravnog kroja. Čest je odabir trudnica koje žele da im se ne vidi stomak, a najbolje pristaje ženama s manjim grudima i izraženim stomakom, kao i niskim ženama koje vizuelno produžuje. Žene s većim grudima treba da izbegavaju ovaj tip venčanice.

Kurir.rs/K.Đ/24sata.hr

