OPPOSITE i KURIR akcija „7 dana KUPONMANIJE”, RAZLOG VIŠE DA KUPITE KURIR

Za OPPOSITE važi da je omiljeni brend kod potrošača jer u ponudi imaju veliki izbor izuzetno kvalitetne i moderne obuće kao i torbi i to po vrlo pristupačnim cenama.

Brend OPPOSITE je pre svega namenjen modernoj ženi koja vodi savremeni način života, ali i njenoj porodici, nudeći im poverenje i udobnost koja ih prati u svim sverama zivota, na poslu, u školi, na putovanjima, od svečanih prilika do opuštenih izlazaka u grad i druženju sa prijateljima, vodeći računa o njihovom budžetu. Ono što je definitivno prepoznatljivo za OPPOSITE je da svako može pronaći idealnog saputnika za sebe, model koji će se transformisati iz dnevnih, casual kombinacija, do bussines varijanti, preko kombinacija u kojima ćete udobno šetati osećajući se zadovoljno i privlačno.

foto: Promo

Svake sezone se u OPPOSITE kolekcijama za žene, muškarce i decu nađe preko 1.000 modela za svaku priliku.

Strast i posvećenost prema obući i torbama je ono što je doprinelo da OPPOSITE postane prepoznatljiv brend na tržištu Srbije i regiona.

OPPOSITE nam i ove zime donosi savršene modele najnovijih svetskih trendova i to po neverovatno povoljnim cenama. Zagrejte hladne decembarske dane uz OPPOSITE motorke, martinke, patike, vodootporni program, cipele, čizme, kao i najatraktivnije trendovi rančeva i torbi brenda OPPOSITE Milano.

Celokupan asortiman možete da vidite na web shop-u OPPOSITE čiji call centar radi svim danima 0d 9 do 21h. Pozovite i poručite svoj savršen par na +381 66 841 88 81 kao i 066 841 89 06.

foto: Promo

Uz svaki broj dnevne novine KURIR od 14. do 20. decembra dobijate kupon sa kojim ostvarujete POPUST -40% na NAJOMILJENIJU OBUĆU I TORBE u Srbiji – OPPOSITE!

OPPOSITE i dnevna novina KURIR su organizovali fenomenalnu aktivaciju pod nazivom 7 dana KUPONMANIJE!

Od ponedeljka 14.. do nedelje 20. decembra, na naslovnoj strani svakog izdanja dnevnog lista KURIR biće objavljen OPPOSITE KUPON pomoću kojeg čitaoci ostvaruju POPUST -40% na OPPOSITE modele obuće i torbi iz nove kolekcije, i to na jedan račun!

foto: Promo

Ali to nije sve! Uz POPUST -40% uz kupon, OPPOSITE je pripremio POPUST IZNENAĐENJE od -50% i to od srede do petka dok traje aktivacija 7 dana KUPONMANIJE. Pratite dnevnu novinu KURIR i iskoristite POPUST IZNENAĐENJA -50% koje smo odredili da dajemo od srede do petka i to na torbe, mušku i dečju obuću. Za online kupovine, na OPPOSITE webshop-u možete da ostvarite POPUST -40% na jedan račun. Dovoljno je da u toku procesa kupovine ukucate promo kod kurir40.

Kupite svoj primerak KURIRA, posetite OPPOSITE maloprodaju i otkrijte jedan od 1001 razloga zašto volite OPPOSITE obuću i torbe. Pronađite svoj savršen par i uživajte u zimi i 7 dana KUPONMANIJE uz OPPOSITE i KURIR.

Obavezno zapratite OPPOSITE shoes and bags na Instagramu ili fejsbuku i budite u toku sa svim aktuelnostima i akcijama koje OPPOSITE za vas priprema. Posetite najbližu OPPOSITE maloprodaju ili online shop i otkrijte zašto volimo OPPOSITE!

Kurir