DA JE TO MOOJ MENI URADIO, TRAŽIO BI DRUGU ŽENU! Muž napravio GODIŠNJI izveštaj za svoju ženu! Dao joj ocenu i kakva je u KREVETU

Kristofer Stars (39) predstavio je supruzi Sofiju (38), s kojom je u braku 14 godina, godišnji izvještaj njihovog braka i kao pravi poslodavac dao svoju ocenu o njoj.

On je ocenjivao njena dostignuća kao domaćice, a u izveštaj je uključio sve od toga koliko se smeši dok obavlja svoje dužnosti do nastupa u krevetu. Izveštaj je napisan na dve stranice u to joj uručio dok su bili na ručku.

Izveštaj je u šali koristio kako bi ukazao na njene veštine rešavanja sukoba i nespremnost da prihvati kritiku, te da joj je u tom području 'potrebno poboljšanje'.

Sofija se našalila kako je pametno što joj je Kris dokumente dao na javnom mestu, ali laska joj što je videla da je njen naporan rad ocenjen izvrsnom ocenom. Kako se ponaša u krevetu, Kris je pozitivno ocenio, no nije objavljivao detalje jer smatra da ih njihova deca to ne bi trebalo da čitaju.

- Nisam bio baš siguran kako će to proći. Ako bi bila dobro raspoložena, videla bi duhovitost u izveštaju, ali da je joj je dan bio loš, bio bi to stvarno neugodan ručak. Srećom bio joj je dobar dan - rekao je Kris.

Iako je za Sofiju sve bilo šala, mnogi su supruga osudili nakon što je par objavio fotografije na društvenim mrežama.

"Ovo je ponižavajuće", "Kad bi mi moj suprug ovo dao, tražio bi novu ženu", pisalo je u drugom.

Kurir.rs/Metro

Kurir