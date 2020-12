SA SIRT DIJETOM ADEL JE SMRŠALA 30 KG! Holivudske dive se kunu u nju i ZELENI SOK, ali ima jedno važno UPOZORENJE!

Sirt dijeta obećava da ćete skinuti 3,5 kilograma za sedam dana, a bazirana je na konzumaciji namirnica koje podstiču lučenje specijalnog enzima sirtuinom koji podstiče metabolizam.

Za razliku od mnogih drugih dijeta, ova ne preporučuje šta da izbacite iz ishrane, već šta da u nju ubacite. Dijetu su osmislili nutricionisti Ejdan Gogins i Glen Maten.

Naučnici su otkrili da manipulisanje organizma ishranom može aktivirati gen SIRT (gen mršavost) i postići isti efekti kao kod unosa manje hrane ili kod posta.

List "The Guardian" je pre dve godine objavio istraživanja načunika koji zagovaraju teoriju "gena mršavosti", odnosno, da postoje pojedinci koji i pored nepravilne, neredovne i neadekvatne ishrane ne dobijaju nagli višak kilograma.

Naime, kada postoji manjak energije, kao što je slučaj kod dijete sa ograničenim brojem kalorija, naše ćelije trpe određeni stres. To registruju sirtuini geni, koji se tada uključe i emituju jake signale koji radikalno menjaju način ponašanja naših ćelija. Sirtuini geni pojačavaju metabolizam, povećavaju efikasnost mišića, ubrzavaju sagorevanje masnih naslaga, smanjuju zapaljenske procese i regenerišu oštećene ćelije.

Sirt dijeta - način ishrane

Ovo su neke od namirnica koje aktiviraju lučenje sirtuina. Od pića tu su: zeleni čaj, matcha zeleni čaj, nezaslađena crna kafa, crveno vino (posebno Pinot noir). Od voća i povrća preporučuju se citrusi, jabuka, borovnica, celer, kelj, crveni luk, rukola, crvena cikorija, od začina peršun i kurkuma. Ono što će obradovati sladokusce je da se preporučuje unos crne čokolade s minimum 75 odsto kakaa, a možete konzumirati i orahe, maslinovo ulje, heljdu, losos, gambore.

Dijeta se sprovodi po nedeljnom rasporedu i bazira se na restriktivnom unosu kalorija. Prva tri dana se unosi samo 1.000 kalorija dnevno i to konzumiranjem 3 smutija i jednog obroka napravljenog od namirnica sa spiska preporučene hrane. Od četvrtog do sedmog dana unosi se 1.500 kalorija dnevno i to uz dva smutija i dva obroka.

Zeleni sok

U blender ubacite 1 jabuku, par jagoda, šaku preporučenog zeleniša, dodajte malo đumbira i kurkume i sve to dobro izmiksate (dodati vode). Postoje i razne varijacije.

Kako dijeta deluje?

Ukoliko želite da dijeta radi, obavezno je i vežbanje. U drugoj fazi se radi o održavanju i to traje dve nedelje, kada unosite tri obroka i jedan smuti. Posle toga osoba koja je drži može da ponovi ceo proces (počevši od prve nedelje) ili se zadržati na drugoj fazi održavanja.

Nutricionisti su ipak istakli da je ova dijeta mač sa dve oštrice. Prvo inicijalni gubitak kilograma može biti rezultat gubitka tečnosti, a onda se kilaža vraća, pa se ljudi često vraćaju starim prehrambenim navikama. Drugo - svako ko želi da smrša neće efektivno i bezbedno to uraditi uz pomoć ovako velikog kalorijskog deficita.

Upozorenje!

Nezdravo je unositi manje od 1.200 kalorija dnevno, a kada ne unosite u organizam sve što vam treba da biste imali dovoljno energije, telo traži da nadoknadite. Zato se sva izgubljena kilaža brzo vraća, a često kao jo-jo efekat, bude čak i veća nego inicijalna.

Stručnjaci kažu da buduće mlade često pribegavaju ovakvim restriktivnim dijetama da bi smršale na brzinu i da su baš zbog toga razdražljive i nervozne pre venčanja.

