IMALA JE 120 KG, A ONDA JE SAZALA DA JE MUŽ VARA! Videla sam šta je pričao o meni s LJUBAVNICOM a sad sa 46 KG manje izgleda BOMBA

Betsi Ajala iz Teksasa tek što je sa suprugom dobila ćerkicu, doživela je strašan udarac. Na njegovom telefonu je, naime, pronašla poruke koje je razmenjivao sa svojim ljubavnicom, inače koleginicom sa posla. To nije bilo najgore - poniženje je usledilo kada je videla da su joj se oboje stalno podsmevali na račun viška kilograma.

To je bilo 2013. godine i u tom trenutku je Betsi imala 120 kilograma. Tek se, kaže, porodila i trudila se da se što pre otarasi viška koji je, kaže, imala ceo život a u trudnoći se dodatno nagomilao.

Sa njim sam bila od 17. godine i praktično sam ceo svoj život posvetila toj vezi i njemu. Za to vreme, on me je varao sa koleginicom a između sebe su me zvali debela krava i još milion pogrdnih naziva, i praktično sam bila uništena. Nisam znala šta da radim sa sobom. Bila sam gojazna, imala šestomesečnu ćerkicu i ceo život mi se raspadao pred očima - priseća se Betsi.

Prirodno, pala je u depresiju, ali nije dozvolila sebi da predugo očajava. Rešila je da preokrene svoj život. Za početak, izbacila je iz ishrane sve grickalice, i počela je da ide na Zumbu sa sestrama.Kilogrami su se topili - svega dve godine kasnije, imala je 46 kilograma manje, i nastavila je da mršavi. U međuvremenu je zavolela zdravu ishranu i vežbanje i postala je i lični trener.

- Kada se sada osvrnem na celu situaciju, to što mi se desilo sa mužem zapravo je bilo prikriveni blagoslov jer je pitanje da li bih se inače naterala na takvu transformaciju. Celog života sam se molila da mi se život promeni i dobila sam priliku. Bila je bolna, ali odgovoreno mi je na molitvu i ja sam zgrabila tu šansu. Sada sam zahvalna na svemu što mi se dogodilo - kaže Betsi.

- Ranije nikad nisam htela da se bavim sportom jer sam mislila da će mi se svi smejati zbog viška kilograma. Celog života, od osnovne škole, izložena sam uvredama zbog viška kilograma, a tešila sam se hranom. Rešila sam da to mora da se promeni, zbog mene ali i zbog ćerke. Na nju sam prenela svo svoje znanje o zdravoj hrani i vežbanju. Htela sam da bude ponosna na svoju mamu i da joj služim kao pozitivan primer - zaključuje ona.

I kao što to obično biva, Betsi nije promenila samo izgled, već i pogled na svet. Prošle godine se ponovo udala, a uskoro će po drugi put postati mama. Njena ćerkica će dobiti brata.

