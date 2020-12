MAJICE I DUKSEVI SA ZANIMLJIVIM NATPISOM SU NAJPOPULARNIJI TREND: Budite jedinstveni i primećeni!

Pamučne majice koje se kombinuju uz svečaniji stil oblačenja definitivno su među vodećim trendovima. Pružaju odličan efekat u kežual stilu, ali daju posebnu modnu notu kada se obuku ispod sakoa. Sve što vam treba je kvalitetna majica sa savršenim natpisom koja nosi poruku. Bićete sigurno primećeni, a na vama je da izaberete onu koja će vas istaknuti u masi na pozitivan način.

Majica Need coffe je za kafopije i one koji ne mogu započeti dan dok prvo ne popiju kafu. Savršeno će se uklopiti uz svaki outfit, a poželećete da je nosite svaki dan. U ponudi su sve veličine, od S do 3XL, kao i model za muškarce. Poručite ovu fantastičnu majicu klikom OVDE ili OVDE ako želite muški model, po ceni od 1.800 rsd, ili pozovite broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana.

Ljubitelje mačaka će sledeći model potpuno oduševiti. Majica Meow je originalna i daće vašem outfitu posebnost. Sve majice su šivene iz tube i imaju dupli spoljni štep na renderu. Obradujte sebe i oduševite druge - poručite Meow majicu klikom OVDE po ceni od 1.800 rsd ili pozovite broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana.

Za sve ljubitelje Bruklina, tu je jedan poseban model majice za muškarce. Možete je lako kombinovati uz farmerke, pa čak i uz pantalone ako volite da pratite trendove. Pored izgleda, kvalitet će vas oduševiti. Ojačana je trakom duž vrata i duplom štampom duž ramena. OVDE je možete poručiti po ceni od 1.800 rsd ili pozivom na broj telefona 011/4420-502, svakog radnog dana.

Ukoliko ste ljubitelj dukseva sa kapuljačom, onda će vas naredni modeli oduševiti. Jedan nežan Stay Wild duks sa moćnom porukom je za sve dame koje ne žele da ih svakodnevnica tako jako prigrli. Pravi je izbor za one koje vole da putuju, eksperimentišu i uživaju, za one koje vole prirodu, cveće i sve lepo što život nudi. Po ceni od 3.500 rsd poručite ovaj duks jednim klikom OVDE ili pozovite 011/4420-502 svakog radnog dana.

Muški duks Horoskop napravljen je za sve one koji veruju i ne veruju u horoskop. Odličan je kao izgovor za nešto što ne želite da uradite. Kvalitetan pamuk i štampa obezbeđuju dug vek vašem duksu. Poručite ga klikom OVDE po ceni od 3.500 rsd ili pozovite 011/4420-502, svakog radnog dana.

Goddess duks je za sve lepše polovine, princeze, boginje, kraljice. Duks sa kapuljačom i džepom na prednjoj strani, ranflom na dnu duksa i na rukavima biće vaš omiljeni komad odeće ako želite da se osećate posebnom. OVDE ga možete poručiti po ceni od 3.500 rsd ili pozvati 011/4420-502, svakog radnog dana.

