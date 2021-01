ZABORAVITE NA NEUSPEHE U KREVETU: Na prirodan način vratite strast u vaš život!

Statistike su pokazale da svaki peti muškarac u Srbiji ima problem sa seksualnim funkcionisanjem. Među njima su sve više muškarci mlađi od 40 godina.

Ove poražavajuće brojke uzrokovane su „modernim“ načinom života – prepunim stresom i neizvesnosti. Posao, obaveze, neizvesna materijalna situacija najčešći su izvor stresa kod muškaraca. Kada su pod stresom, postaju odsutni, dekoncentrisani, preopterećeni, što utiče na manjak želje za seksualnim odnosom, erekcija je slaba i kratkotrajna.

Glavni simptomi psihološke impotencije su prisutnost erekcije sve dok ne dođe do seksa, koja onda naglo splašnjava ili se jednostavno gubi bez obzira na to koliko je partnerka privlačna. Kada se jednom dogodi neuspeh u krevetu, to može da dovede do straha od novog neuspeha, što dodatno pojačava stres i nervozu, te vodi daljim neuspesima.

Osim ličnog nezadovoljstva i straha, slaba potencija može da utiče i na partnerku. Nezadovoljavajuća potencija nateraće vašu partnerku da se pita o tome da li je do nje, da li je prestala da vam bude privlačna, te da li je i dalje voljena. Te misli nekada čak znaju da odvedu i do zaključka da joj niste verni, te da joj je to razlog slabe potencije.

Ukoliko imate neki od navedenih problema, ne očajavajte, jer mi imamo sjajan i 100% prirodan predlog za vas.

Med za potenciju je prirodno sredstvo za potenciju koje mogu da koriste i muškarci i žene. Garantovano je najbolji prirodni preparat koji ima savršeno jak, lep nadražaj i efekat kod jačanja libida, poboljšava erekciju i omogućava da imate duži odnos. Možete da ga poručite OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Sastav meda čine biljke koje se više stotina godina koriste kao najmoćniji afrodizijak: cvetni med, glukozni sirup, sirup crnog duda, ekstrakt biljke epimedium, mahuna rogača u prahu, ovas u prahu, koren đumbira u prahu, Rizom Galange u prahu, cimet u prahu, koren Make u prahu, koren američkog Žen-Šena, list koprive, koren sibirskog Žen-Šena u prahu, suvi ekstrakt lista Ginka, suvi ekstrakt korena azijskog Žen-Šena, seme bundeve u prahu, seme Kole u prahu i matični mleč. NE sadrži NIKAKVE hemijske supstance!

Konzumira se tako što jednu kafenu kašičicu (ili jednu kesicu, unapred doziranu) uzmete oko 30-40 minuta pre odnosa. Kao što vidite, nema potrebe za terapijama, ispijanjem lekova koji oštećuju želudac, niti strepnje da ćete imati neke posledice zbog konzumacije preparata. U jednostavnosti se kriju najbolja rešenja!

Uverite se i sami i naručite željeno pakovanje klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana. Najmanje pakovanje ima 43 grama, a možete izabrati da li želite med da dobijete u teglici ili već doziranim kesicama, po ceni od samo 1.250 rsd.

OVDE pogledajte sva dostupna pakovanja i izaberite ono koje vam najviše odgovara.

* Dostava je besplatna za iznose preko 4.000 rsd. ** Epimedium Macun poseduje dozvole i sertifikate od strane Farmaceutskog fakulteta, kao i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

