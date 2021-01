POJAČAJTE SAMOPOUZDANJE! Postoji 6 TOP SAVETA koji pomažu da se osećate dobro u svojoj KOŽI i USPETE!

Stalne neizvesnosti poput nedostatka uspeha u pronalaženju posla mogu da budu pogubne za naše samopouzdanje.

Premda može biti na 'udaru', ovu je osobinu važno negovati jer smo često jedina osoba na koju se možemo u potpunosti osloniti.

Ne odustajte pre tačke proboja

Samopouzdanje je uverenje da se možete pouzdati u sebe i svoje sposobnosti čak i u izazovnim situacijama. Samopouzdanje nam daje energiju i motivaciju da idemo za svojim životnim ciljevima. Ovu je osobinu važno imati kad nas pogodi životna neizvesnost jer smo često jedina osoba na koju možemo računati da svoju situaciju preobrazimo na bolje.

Ne dopustite da ovo budete vi. Nastavite da čitate naše savete o tome kako ostati samopouzdan u ovim nesigurnim vremenima.

1. Pronađite pozitivne aspekte svake situacije

Prvi savet kako ostati samopouzdan u nesigurnim vremenima jeste opsesivno se usresrediti na pozitivnu stranu stvari. Pokušajte da se naviknete da vidite pozitivne aspekte svih izazova koje vam život postavlja. Na primer, otpuštanje sa posla može vam dati više vremena koje ćete provesti sa svojim voljenima.

Pozitivno mentalno stanje omogućava nam kreativnije razmišljanje i veću produktivnost. Nasuprot tome, negativni misaoni obrasci dovode do neaktivnosti i lošeg odlučivanja. Dakle, tokom nesigurnih vremena bolje je sprečiti negativnu misaonu spiralu štiteći svoje misli i osećaje od negativnosti.

foto: Profimedia

2. Razvijte praksu zahvalnosti

Još jedna ideja da mnogi ljudi imaju blagotvorne rezultate jeste razviti praksu zahvalnosti. Neka vam bude praksa da svakodnevno napišete najmanje pet stvari na kojima ste zahvalni. To deluje tako da shvatite da život nije tako loš kako se može činiti.

Nažalost, većina vesti izveštava samo o propasti i negativnostima. Takođe, sklop mnogih ljudi je da razgovaraju samo o svojim brigama i lošim životnim događajima. Praksa zahvalnosti pomoći će vam da se izolujete od većine negativnosti u našem svetu.

Prilikom pisanja dnevnog spiska zahvalnosti obavezno uključite nešto o sebi i svom karakteru na čemu ste zahvalni. Na primer, ako ste pomogli u košenju travnjaka starijeg suseda, možete biti zahvalni što ste tako dobrog srca. To će vam pomoći da povećate ljubav prema sebi i samopouzdanje.

3. Imajte plan za sve svoje ciljeve

Pri izradi svojih životnih ciljeva uvek imajte rezervni plan za nepredvidive okolnosti ako se suočite s preprekom. U najmanju ruku, obavežite se da ćete svoj cilj postići na bilo koji način. Ako prvi plan zakaže, smislićete drugi plan.

Ako se vi i vaš tim pripremite za očekivanje izazova, lakše će se suočiti s njima i prevladati ih ako se pojave. Planiranje zastoja olakšava njihovo rešavanje ako na njih naiđete.

Zamislite ako vam je cilj rast vašeg poslovanja za 20 posto putem vaše Instagram stranice. Šta će se dogoditi ako Instagram izbriše vašu stranicu zbog kršenja njihovih pravila? Ako ste razmišljali o drugim načinima povećanja prihoda, moći ćete se usmeriti prema svom planu B, koji bi mogao biti sastavljanje popisa e-mailova i prodaju direktno vašim pretplatnicima.

Imati samo jedan plan za postizanje cilja može izazvati teskobu jer se možete zapitati što će se dogoditi ako plan propadne. Ali imati nekoliko planova u slučaju da se pojavi izazov, dobra je metoda kako ostati samopouzdan kada je reč o izazovnom cilju.

foto: Promo

4. Potvrdite da stvari idu u vašu korist

Još jedan savet kako ostati siguran u teška vremena jeste potvrditi i verovati da sve ide u vašu korist. Koliko ste puta doživeli razočaranje u životu koje se kasnije pokazalo velikim blagoslovom? Možda ste propustili sjajnu priliku za posao u inostranstvu samo da biste u svom rodnom gradu upoznali ljubav svog života.

Naučite prihvatiti da se sve događa u vašu korist. Ovo će vam uverenje pružiti pozitivno mentalno stanje čak i kada se susrećete s neuspehom. Ali dopuštajući sebi da padnete u depresiju zbog razočaranja, možete izgubiti fokus za nastavak dalje prema svojim životnim ciljevima i planovima.

5. Ostanite u trenutku

Mnogi su nas učitelji naučili da naša patnja dolazi od prekomernog razmišljanja o prošlosti i budućnosti i ne iskorištavanja najboljeg iz sadašnjosti. Usresređenost na pogreške iz prošlosti dovodi do depresije, dok briga o budućnosti vodi do teskobe. Umesto toga, naučite kako ostati mentalno zdrav i skoncentrisati se na sadašnji trenutak i čineći najbolje što možemo s njim.

To će dovesti do srećnije budućnosti s manje žaljenja jer ćete uvek osećati da ste učinili najbolje što ste mogli s onim što ste imali. Na primer, kad se pripremate da iskoristite priliku, pomno sve istražite i predstavite to najbolje što znate. Jednom kad predate zahteve, ne brinite hoćete li dobiti priliku ili ne jer ste već ste učinili sve što ste mogli.

foto: Profimedia

6. Inspirišite se najboljim učiteljima

Najbolji način da naučite kako ostati nadahnut je čitati ili slušati savete najboljih. Stoička filozofija posebno je sjajna za suočavanje s nesigurnim vremenima, zato pročitajte spise Marka Aurelija i Seneke.

Takođe biste trebali pročitati inspirativne savete za mentalno zdravlje ljudi koji prihvataju pažljiv život i fokusiranje na sadašnjost. Na primer, citati Omara Khayyama veliko su ohrabrenje za prihvatanje lepote svakog trenutka.

Neosporno je da ćemo se svi u jednom ili drugom trenutku nositi s neizvesnošću. Zbog toga je važno izgraditi svoje samopouzdanje kako bismo mogli biti spremni na sve izazove koje nam život postavlja.

Naučiti kako ostati samopouzdan u teškim vremenima veština je koju možete izgraditi. Pokušajte izgraditi svoje samopouzdanje kad je život miran, kako biste imali sposobnost suočavanja s neizvesnošću ako do nje dođe.

Bonus video:

(Kurir.rs/Hosbeg.com)

Kurir