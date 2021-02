NAŠI BALKANCI BI HTELI OVAKVU ŽENU: Emilija ČISTI, PERE, KUVA i brine o deci, spava samo 4 sata, a muž se BAŠKARI

Britanka Emili Sanders (24) ističe da uživa u tome da sve obavlja potpuno sama. Njen partner Džejms Preston (24) retko kada joj priskače u pomoć, ali njoj to sasvim odgovara jer obožava da čisti!

Emili i Džejms imaju dvoje dece - dvogodišnjeg Elija i šestomesečnog FInlija, a sva briga oko kuće pala je isključivo na njena leđa.

"Kada drugi čuju da moj dečko dve godine nije očistio kupatilo, zaprepaste se, ali nije me briga. To nije njegov posao. U stvari, kućni poslovi generalno nisu njegov posao. Radim sve - ustajem u sedam sati i stajem tek u jedan u noći kada sve završim. Kuvam, čistim, usisavam, brišem prašinu. Džejms radi i mislim da ne mora još i kod kuće da radim. Mislim da je to najbolje i najpoštenije jer je on iscrpljen kada se vrati", objasnila je ova 24-godišnjakinja.

Mladi par upoznao se u jednom pabu 2017, a posle sedam meseci veze Emili je zatrudnela. Odmah su odlučili da će ona dati otkaz, kako bi mogla na pravi način da vodi računa o bebi.

"Nisam kritična prema majkama koje rade, ali mislim da deci koristi kada su im majke kod kuće i kada znaju da se o njima brine osoba koja ih najviše voli", dodala je.

Ipak, ovo ne znači da Emili nedostaje ambicije - onda trenutno studira prava, a kaže da uči i čita tek nakon 23 sata. Ističe da i ako joj pođe za rukom da ostvari svoj san i postane advokat, da će anstaviti da se bavi kućnim poslovima, ali da veruje da će ih biti manje jer će deca biti starija.

"Većinu dana provodim u stalnom vrtlogu čišćenja, odlaganja igračaka i pranja veša. Teško je, ali stvarno želim da je kuća čista kada se Džejms popodne vrati sa posla. Kada stigne kući, malo se opusti, a zatim napravi nama večeru - on voli da kuva - dok ja pospremam. On mi ne nudi pomoć, ali mi uvek kaže: "Reci mi ako treba nešto da uradim". Ali to veoma retko radim", kazala je mlada mama."Mislim da sam ga poslednji put zamolila da mi u nečemu pomogne pre dve godine. Tada je očistio kupatilo. On nikada ne rasprema krevet. Nakon što su deca u krevetu, oko 19 sati, imamo nekoliko sati zajedno pje nego što on zaspi oko 22 sata, a ja čistim sat vremena pre učenja, a zatim pripremim bebi flašice još sat vremena", opisala je svoju večernju rutinu.

Emili akcentuje da je nervira kada joj ljudi poručuju da je staromodna.

"Volim čistu kuću, uživam u čišćenju i to je moj izbor. Još mogu sve to da radim i da budem feministkinja", zaključila je.

Ni njenom izabraniku ne smeta takva raspodela obaveza.

"Srećan sam ovakvim stanjem. To je nešto što nam odgovara. Još kada bi naučila da kuva" Živeo bih svoj san", kratko je poručio Džejms.

