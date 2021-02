VOJNIČKE ČIZME POSTALE SVETSKI HIT: Slažu se uz pantalone, ali i SUKNJICE! Više ih ne nose samo PANKERI (FOTO)

Vojničke čizme, kao što im samo ime govori su nosili vojnici. Pravljene su tako da budu veoma izdržljive jer su vojnici u njima prelazili mnogo kilometara i borili se.

Kako su nauka i društvo napredovali, tako su napredovale i čizme - od materijala do načina izrade.

U poslednje vreme, u trendu su vojničke čizme i to je stil koji se slaže uz sve.

Naravno, ovaj tip čizama i cipela je inspirisan i martinkama, koje su nosili pankeri i rokeri. Zanimljivo je i to što je pank-rok pokret inspirisao mnoge trendove u modnoj indstriji i dok je to u ovoj podkulturi način izražavanja stava i mišljenja, u mejnstrim modi ostaje kao trend. Doduše, martinke su bile namenjene radnicima i napravljene su kao radničke cizme, ali su ih pankeri uzeli pod svoje i umesto radničkog dobile kulturološki kontekst.

Pozitivna strana ovakve obuće je i to što su udobne i nije lako skvasiti ih. Da su u trendu ove zime, govori i to što se nose od Litvanije do Španije preko Amerike. Vojničke čizme su i lake za održavanje i ne postoji mogućnost da im pukne štikla.

Slažu se uz minimalistički stil, uz farmerke, kao i uz elegantnu garderobu.

Naravno, svako bira trend po sopstvenoj estetici i nekome se vojničke čizme mogu mnogo svideti, dok će drugima to biti previše.

