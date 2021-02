IZLEČITE SVOJU DUŠU, A ONDA SE LEČI I VAŠE TELO: Način života, stres, loša ishrana utiču na ZDRAVLJE!

Način života, stres, zagadjenje, loša ishrana i sve više obaveza i očekivanja koje se postavljaju kao imperativ savremnoj ženi, udaljila nas je od zdravlja i prirode žene.

foto: Shutterstock

Veliki je izazov da u današnje vreme žena sačuva svoju ženstvenost a istovremeno bude uspešna na poslu, dobra majka i dobra supruga pa tako sasvim logično sve više žena oboleva od različitih bolesti a naročito tu ispasta njen istančan hormonski balans i njena ženstvenost.

- Naturopatiju sam upisala u Nemačkoj, zato što kod nas još uvek ne postojji nauka koja bi bila komplementarna sa klasičnom medicinom a istovremeno lečila žene i davala im smernice kako da se odnose prema svom biću i svom telu pre svega preventivno, a zatim i kako bi povratili izgubljeno zdravlje, kaže mg Jelena Pack, dipl. naturopata.

- Protekla godina je bila ogromna lekcija zdravlja. Sve veći broj ljudi je shvatio neophodnost da se deluje ranije, da se ojača imuni sistem, a ne kada je bolest već uznapredovala. Klasična medicina i zdravstveni sistem koji je trenutno potpuno preopterećen uglavnom i leči posledice a ne uzroke bolesti.

foto: Profimedia

- Sticajem okolnosti specijalizovala sam se za očuvanje i tretiranje bolesti reproduktvinog sistema žene i hormosnke disbalanse. Da je naturopatija komplementarna sa klasičnom medicinom potvrdjuje podatak da moje klijentkinje dolaze kod mene po preporuci njihovih ginekologa ili lekara opšte prakse.

- Naturopatija je prirodna nauka koja nas uči kako da podstaknemo telo ka samoizlečenju i kako da nas vrati na pravi put ukoliko je zdravlje već narušeno. Ona uključuje analizu i plan promene ishrane, psihološku podršku naročito ukoliko se žena suočava sa problemima steriliteta ili bolestima reproduktivnog sistema koje uključuju hroničan bol ili autoimuna stanja, zatim kontrolu njihovog hormonskog statusa i suplemnentaciju prirodnim preparatima koji mogu bez posledica i neželjenih dejstava da poprave situaciju i reše zdravstveni problem, i uključivanje fizičke aktivnosti kao i metoda opuštanja ukoliko su neophodne.

- Naše bake su dobro znale koji čaj pomaže kod koje bolesti ali smo mi te stvari odavno zaboravili a i industrijska proizvodnja hrane koju jedemo, je mnogo doprinela smanjenju nutrijenata u namirnicama koje konzumiramo pa tako ni te biljke nisu više kao što su nekada bile i neophodno je koristiti dodatke kako bi smo uneli neophodne vitamine i minerale. Sve više se razvijaju alergije, intolerancije na hranu, lekove pa tako znamo da je naše telo prezasićeno pesticidima, herbacidima, antibioticima itd. koji kroz lanac ishrane dolaze u naše telo.

- Uglavnom kod mene dolaze žene kada imaju problem sa sterilitetom kako bi unapredile funkciju svojih jajnika i videle kako sebi mogu da pomognu na putu ka željenoj trudnoći. Onda se često ispostavlja da u podlozi tog problema leže ne lečene upale jajnika, infekcije, policistični jajnici, endometrioza, problemi sa štitnom žlezdom ili insulinska rezistencija. Nekada im lekari prepišu i neke vitamine ali je i to tek u razvoju kod nas i često lekari negiraju neophodnost dodatnih terapija pa tako žene po savetima prijateljica posežu, bez prave konsultacije i individualnog pristpa, za preparatima o kojima malo znaju. Rizici su višestruki, mnogi suplementi mogu da imaju kontraproduktivno dejstvo i da dovode do drugih poremećaja, tako da je neophodnan individualan rad sa naturopatom.

- Obzirom da puno radim sa ženama sa nemačkog govornog područja, uvek me fascinira koliko su velike razlike u oboljenjima sa kojima se suočavaju žene u Srbiji u odnosu na žene npr. u Austriji. Drugačije kulturno nasledje utiče drastično na to koja se oboljenja razvijaju u Srbiji pa tako broj jedan problem svake žene u Srbiji je ukoliko postoje problema sa ostajanjem u drugom stanju, što u drugim kulturama nije slučaj. U skladu sa tim mi se u praksi potvrdilo koliko je moguće promenom uverenja i životnih navika uticati na ozdravljenje žene a da pritom nije neophodna ni jedna sintetička terapija. Kada uspe da usvoji druge životne navike, odjedanput dolazi do “čudesnog” ozdravljenja tj. do željene trudnoće. Koliko je ona čudesna a koliko smo sami doprineli tome je centralna tema kojom se bavim sa svojim klijentkinjama.

- Moja velika poruka ženama je, izlečite svoju dušu a onda se neminovno leči i vaše telo. Na tom putu niste same i tražite adekvatnu i celovitu podršku koju može da vam omogući naturopatija.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Nedeljnik/M.M.

Kurir