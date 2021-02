POČETAK SEZONE LINJANJA: Kako da se rešite „tone“ dlaka svuda po kući i sredite ljubimca BEZ obostranog mučenja?

Obožavate svog ljubimca, ali ne možete da podnesete to mučenje i sebe i njega kada treba da ga očetkate kako mu se sva dlaka ne bi ućebala i kako dlake ne bi letele svuda unaokolo: po nameštaju, tepihu, odeći. Da li to možete da uradite bez četke? Možete! A evo i kako – pogledajte OVDE!

Osmišljen je novi, sjajan način da sredite svoje pse i mačke, a da ih ne maltretirate, niti sebe niti njih – RUKAVICA ZA ČEŠLJANJE! Šta je to uopšte? To je mekana praktična rukavica sa silikonskim iglicama. Iglice su zapravo te koje češljaju dlaku, a njihov raspored je takav da dlake ne lete svuda po kući tokom češljanja, već se one sakupljaju uprvo između njih.

Za razliku od običnih četki, ova rukavica ne čupa ljubimca. Šta više, vi zapravo češljate svog psa ili mačku mazeći ih! Češljanje ovom rukavicom će im izuzetno prijati, jer ćete ih ujedno i masirati. To je dobro i za sjaj njihove dlake.

---Rukavicu za češljanje ljubimaca možete da poručite ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 po ceni od 690 rsd.---

foto: Promo

Dodatna prednost je ta što se dlake skidaju sa rukavice u jednom komadu, bez poteškoća koje se javljaju kada ih četkate običnim četkama. Iglice ne mogu da otupe, pa s toga možete da je koristite neograničeno dugo. Podjednako je dobra za sve rase pasa i mačaka.

foto: Promo

Foto: Promo

