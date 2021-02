IMAM BEBU OD 7 MESECI I VEGAN JE OD ROĐENJA, MUŽ I DOKTOR ZAHTEVAJU DA JOJ DAM MESO! Majka šokirala Srbiju objavom na Fejsbuku!

Sve češće se ože čuti da se neko priklonio veganskom režimu ishrane, a roditelji to neretko to prenose i na svoju decu. I dok lekari upozoravaju da je to praktično nemoguća misija - jer ne postoji način da se bebi uvedu u ishranu svi nutrijenti a da se izbace ogromne i važne grupe namirnica, neke majke se oglušuju o ove savete.

Tako je na društvenim mrežama veliku pažnju izazvala dilema jedne majke.

- Dobar dan. Imam bebu od sedam meseci. Veganče je od rođenja, uvodim joj sad kašice. Radili smo pre neki dan krvnu sliku... Hemoglobin joj je 113, doktor kaže da je ok i da nije za uvođenje preparata gvožđa, ali da moramo hranom da izbalansiramo. Pedijatar je uporan da to mora mesom da se rešava. Moj muž nije vegan, on jede sve. Potpao je pod uticaj pedijatra i pritiska me da joj dajem meso. Razumljivo je zašto tako reaguje, jer samo želi da nam dete bude zdravo, a nije dovoljno informisan. Ali je tvrdoglav i neće da sluša šta mu pričam, slepo sluša lekara. A pre toga bio je za to da nam dete bude veganče. Juče sam bila prisiljena da joj dam kašicu koju oni misle da treba, da bih izbegla rat u kući. Beba je ne voli, ali jede sve što joj dam. Veruje mi, a ja sam je izneverila. Treba mi savet kako tako maloj bebi koja još ne sme sve da jede da rešim problem nižeg hemoglobina, a da ne jede meso. Pedijatar je za to da sad mora da se uvede meso makar jednom nedeljno, a da za mesec dana ponovimo krvnu sliku, pa ako sve bude u redu, onda da bude vegetarijanče. Za veganstvo baš i nije. Očajna sam. Teško mi je. Čak mi pada na pamet da joj dam par puta pa da kažem da sam primetila da joj smeta, da je alergična...Da nema stolicu od kad sam joj uvela ili da ima proliv...Da bilo šta složim kao priču da makar ne jede meso. A po mogućstvu ništa životinjsko. Imate li neki savet kako da se izborim sa ograničenim osobama? - napisala je ona.

Malo je reći da je pitanje izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama. Svi se slažu u oceni da je odluka ove majke u najmanju ruku problematična, dok većina kaže i da je za svaku kaznu.

- Čime je dojila bebu-bademovim mlekom? I ko će da joj kaže da joj beba nije veganče već 7 meseci? - napisao je jedan korisnik Tvitera.

Šta roditelji vegetarijanci treba da znaju?

Roditelje koji hrane decu vegetarijanskom ishranom treba da imaju na umu sledeće:

- najčešči izvor kalcijuma je kravlje mleko, ali se ovaj mineral može naći i u obogaćenom biljnom mleku, orasima, pasulju, zelenom lisnatom povrću, brokoliju.

- cinkom su bogate žitarice i mahunarke, ali da bi ste mogli da iskoristite ovaj mineral, važno je kako pripremate ove namirnice. Potrebno je da ih potopite pre pripreme kako biste smanjili količinu antinutrijenata koji ometaju apsorpciju minerala.

- esencijalne masne kiseline poput omega-3 važne su za rast i moraju se konzumirati jer ih naša tela ne proizvode. Obično se nalaze u ribi, lanenom ulju, orasima i nekim semenima.

- vitamin D se ugavnom unosi kroz suplemente, pogotovu u doba godine kada se ne izlažemo sunčevim zracima.

