MAJKA ŠOKIRALA STATUSOM NA FEJSBUKU: Podržala sina nasilnika, u sve se umešala učiteljica i rekla da je to STRAŠNO!

Jedna mama i blogerka je na Fejsbuku podelila iskren post o njenom sinu i neprilici u koju je upao.

Prema njenoj verziji priče, jedno dete je maltretiralo njenog sina. Dečak nije verovao da će učiteljica nešto uraditi, pa je rešio da uzme stvar u svoje ruke. Laura tvrdi da takvo ponašanje nije karakteristično za njenog sina koji ima 6 godina i koji ima mirnu narav. Zato nije sumnjala u to da je imao dobar razlog zbog kog je odlučio da udari drugo dete i zamolila ga je da kaže istinu.

- Stalno sam ga ispitivala zašto je to uradio, a on nije hteo da kaže. Rekao mi je da mu neću verovati. Rekao je da mu učiteljica nije verovala jer se to dete uvek pretvara da je ono povređeno - napisala je Laura.

Objasnila je sinu da neće upasti u nevolju ako joj ispriča istinu i on je to učinio.

- Rekao mi je da ga je drugi dečak tukao, a kad mu je rekao da stane, gurnuo ga je sa igrališta, a zatim pobegao - dodala je.

Potom je njen sin trčao za dečakom koji ga je izazivao i udario ga u lice kako bi mu dao do znanja da ga više nikada ne sme da ga maltretira.

- Znao sam da učiteljica neće ništa učiniti pa sam ga morao da ga sprečim da me maltretira - rekao je dečak mami.

Ona mu je zahvalila na iskrenosti i razgovarala s njim o drugačijim načinima rešavanja sukoba.

- Ali jesam li bila ponosna? Da, pomalo. Znam da nasilje nije odgovor, ali isto tako znam da se, kad su u pitanju nasilnici, moraš suprotstaviti. Drago mi je što je to učinio. Tužna sam što nisam bila tamo da ga zaštitim i da su ga odrasli izneverili, ali drago mi je što se zauzeo za sebe jer je i u odraslom dobu to još uvek jedna od najtežih stvari da se uradi - napisala je, a zatim dodala da želi da njena deca znaju da negativci ne pobeđuju.

Većina roditelja je pozitivno reagovala na njenu objavu i priznali su da dele njeno mišljenje, ali to nije bilo slučaj sa jednom učiteljicom. U komentarima je učiteljica zamolila da nauči sina da uvek prvo potraži pomoć od svoje učiteljice jer ovakve situacije "mogu biti stresne i strašne za nastavnički kadar".

- Pitala bih ga je li nekada pre bilo kojoj odrasloj osobi u školi rekao za ovog učenika i njegovo ponašanje. Ako je podneo nekoliko prijava, a ništa nije učinjeno, pošteno, ali retki od nas ignorišu prijave o nasilničkom ponašanju. Da, možda ga nećemo videti, ali ako se prijavi, to treba shvatiti ozbiljno. I učitelji i škole mogu biti tuženi ako ne pokušaju da zaštite žrtvu - napisala je ova učiteljica.

Bilo je i onih koji su smatrali da je razgovor sa roditeljima drugog deteta najbolji način za rešavanje ove situacije, prenosi britanski portal.

(Kurir.rs/A.M./The Mirror)

BONUS VIDEO:

12:03 SELO SA 153 ZETOVA PRIDOŠLICA: Došli u kuće svojih supruga i dobili sabor u svoju čast (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir