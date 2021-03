DVE IZUZETNE BOJE ĆE OBELEŽITI 2021. GODINU: Simbol OPTIMIZMA i POZITIVNE ENERGIJE! Budite primećeni u odeći ovih BOJA!

Čuveni institut iz Nju Džerzija je odabrao je dve nijanse za svoju zvaničnu boju 2021. godine - žutu “illuminating yellow” i sivu “ultimate gray”.

Žuta oličava sreću, a siva stabilnost – i ovo su dve nijanse čiji “brak” treba da prenese poruku “snage i nade koja je trajna i koja nas uzdiže”. Ovaj izbor dve boje i njihovo uparivanje odabrano je kako bi najbolje izrazile raspoloženje, posebno nakon ovako teške godine za nama, pogođene pandemijom korona virusa.

Uvek prihvaćena zbog svoje svestranosti, siva je odavno popularna boja u enterijeru. Siva je praktična i čvrsta, ali istovremeno nas “zagreva” i optimistična je, dok žuta “osvetljava”, daje snagu i širi pozitivnu energiju. Ovo je priča o boji koja objedinjuje dublja osećanja promišljenosti, uz obećanje nečeg “sunčanog” i prijateljskog. Ideja je da šire poruku sreće koju podržava čvrstina. Nešto ambiciozno što nam daje nadu.

Moramo da osetimo da će sve postati svetlije, što je od ključne važnosti za ljudski duh. Nijansa topložute boje, prožeta sunčevom snagom, opisana je kao „svetla, vesela i blistava“. S druge strane, siva boja je „simbol čvrstih i pouzdanih elemenata koji su večni i pružaju čvrst temelj“. Ova nijansa nam podstiče osećaj smirenosti i stabilnosti.

Ono što je sigurno - ove boje već nalaze put do garderobera širom sveta jer je ova kombinacija boja izuzetno prijatna i lepa. Najpre, tu su monohromatske kombinacije. Modni znalci kažu da bi od glave do pete trebalo da uskočite u neku od ove dve boje, ali da to pritom uradite noseći jednostavne i efektne komade. Obucite odelo, mantil ili haljinu. To će učiniti da izgledate moćno i savršeno otmeno. Bićete primećeni i odavaćete utisak sofisticiranosti.

Ako niste ljubitelj ovih boja, probajte sa detaljima u sivoj ili žutoj boji, poput torbe, šnale i laka na noktima.

