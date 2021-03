TERMINATOR ZA ODVODE: Evo kako da otpušite slivnike i u kuhinji i u kupatilu za tren oka!

Slivnici vam često bivaju zapušeni i iz njih se neprijatni mirisi ne šire samo po kupatilu i kuhinji, već po celom stanu/kući. Bilo da su u pitanju masnoće i ostaci hrane, bilo da se radi o opaloj kosi, postoji nešto što sasvim uspešno može da reši ovaj problem – pogledajte OVDE!

Sigurno ste bezbroj puta pokušali sa sirćetom, sodom bikarbonom, brojnim i skupim i jeftinim hemikalijama i ništa nije uspelo da ih otpuši do kraja. Postoji jedno super sredstvo koje razlaže nečistoće na toliko sitne čestice da one odlaze sa vodom sipanom za njim bez zapušenja i drugih neželjenih pojava. Terminator prah za odvode je toliko efikasan da ćete sa njim otpušiti postojeća zapušenja, a nakon toga ćete moći da održavate slivnike njim i sprečite da do toga uopšte dođe.

Za jedno čišćenje dovoljan je jedan čep, što je oko 40ak grama! A jedna bočica ima 268g! OVDE se u pakovanju za samo 1.490 rsd dobijaju čak 2 bočice , a po istoj ceni možete poručiti i telefonom na 011/6 888 999.

foto: Promo

Ovaj prah možete koristiti gde god i biti sigurni da će ne samo uspešno očistiti cevi, već i da ih neće oštetiti svojom jačinom.

Podjednako lako rešava odvode od prljavština poput nagomilanih kozmetičkih proizvoda, opale kose, kamenca, ostataka hrane i drugih nečistoća.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku – poručite po super ceni prah za odvode OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

foto: Promo

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir