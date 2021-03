OSTANITE ZDRAVI I SMRŠAJTE UZ POMOĆ KRPE ZA SUDOVE: Instruktorka fitnesa podelila trikove za vežbanje u kući!

Ako više volite da vežbate u vašem domu nego u teretani, ili ako ste početnik, ove vežbe su dobre za mršavljenje, a sve što vam je potrebno je jedan mali dodatak - to je kuhinjska krpa, a može poslužiti i papirnati tanjir!

Fitnes instruktorka Lidija Riz tvrdi da vam nije potrebna otmena oprema za vežbanje kod kuće i tvrdi da ćete uz kuhinjsku krpu takođe sagoreti kalorije.

- Kuhinjske krpe možete koristiti na isti način kao i skupe klizače ili slajdere. One su jednostavan, prikladan i jeftin način za održavanje forme iz udobnosti sopstvene kuće. Ove vežbe je najbolje izvoditi na tvrdoj podlozi, recimo na podu, ali ako imate tepih, onda koristite papirnate tanjire kako bi vam bilo dovoljno klizavo. Sa ovom vežbom sagorevate kalorije i polirate pod - kaže Lidija.

Vežbanje i zdrava ishrana su ključni za bilo koji plan mršavljenja.

Ove vežbe Lidija radi uz pomoć krpe.

1. Klizni iskorak

Stanite uspravno, stopala postavite u širini ramena, ruke opružite uz telo. Poravnajte leđa i zategnite mišiće stomaka. Zakoračite napred, oslanjajući se prvo o petu, a potom i o celo stopalo. Korak treba da bude toliko dugačak da se stopalo zadnje noge podiže sa tla. Spustite se, pazite da koleno prednje noge ne pređe zamišljenu liniju nožnih prstiju iste noge. Ispod stopala zadnje noge morate imati kuhinjsku krpu. Vežbu radite poletno, kao da brišete pod sa nogom iza. Iskorak je super vežba za jačanje i izgradnju mišića nogu i stražnjice.

2. Most

Most je izvrsna vežba za pozadinu, a ovaj most je kako kaže Lidija 'pokretni most'. Lezite na pod licem prema gore, savijenih kolena. Stopala vam moraju biti ravna na podu, ali ispod njih mora biti stavljena kuhinjska krpa. Ruke neka budu raširene na podu za podršku. Stopalima se pomerajte napred nazad, iz mosta do takozvane "ležeće" pozicije. Obavezno stisnite gluteus.

3. Pokretni izdržaj

Izdržaj je jako teška vežba i zahteva osnovnu snagu. Uđite u položaj izdržaja sa ispruženim rukama. Ako vam treba više potpore, napravite veći prostor između ruku. Neka vam ispod stopala bude kuhinjska krpa. Umesto običnog izdržaja u kom stojite mirno i čvrsto, ovde ćete se kretati, odnosno savijati kolena i ispružiti ih, napred-nazad.

4. Penjači

Ovu vežbu započinjete u položaju izdržaja. Ispod svakog stopala postavite jednu kuhinjsku krpu. Bitno je da ostanete fokusirani. "Povucite desno koleno prema grudima, a zatim ga vratite u početni položaj, a zatim ponovite to isto sa levom nogom. Nastavite da menjate ​​strane svakih 40 sekundi.", kaže instuktorka.

5. Bočni čučanj

"Za ovu vežbu stavite krpu ispod desne noge, a veći deo težine prebacite na drugu nogu. Isto ponovite s drugom nogom. Uključite stomak i sednite u čučanj. Ostanite dole i gurnite desnu nogu u stranu i vratite se unutra.", kaže Lidija.

Ova fitnes instruktorka na svom Instagram profilu deli vežbe i treninge koje vrlo lako možete da uradite u svom domu. Vežbe su ponajviše dizajnirane za zauzete mame ili mame koje su rodile.

(Kurir.rs/A.M./The Sun)

