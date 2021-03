FB STATUS NAVEO LJUDE DA SE ZAPITAJU: Šta bi se desilo kad biste živeli po INTERNET PRAVILIMA? Ovo nam je postala SVAKODNEVICA

Jedna korisnica društvenih mreža svojim statusom je nasmejala sve svoje prijatelje.

Ona je otkrila kakav bi život svake osobe bio kada bi živela po internet pravilima koja se nameću danas.

"Ne znam šta cu pre... Kažu da svaki dan treba da pojedemo jednu jabuku, a i jednu bananu radi kalcijuma. Takođe i pomorandžu zbog vitamina C! I obavezno popiti jednu šolju zelenog čaja (bez šećera za prevenciju dijabetesa) za smanjenje masnoće u krvi! Svakog dana moramo popiti dva litra vode (i posle je isp*šati, što udvostručuje vreme koje smo da sad provodili u WC). Svakog dana treba uzeti barem jedan bioaktiv ili jedan jogurt da biste imali sve dobre bakterije, za koje niko ne zna šta su tačno, ali ako se ne opskrbiš sa barem 1.000.000 tih bakterija, videćeš! Svakog dana jedan aspirin, za prevenciju infarkta, i jedna čaša crnog vina, takođe protiv infarkta. I jednu čašu belog, za nervni sistem! I jednu čašu piva, ne mogu da se setim za šta! Ako ih popiješ odjednom, međutim, možeš dobiti moždani udar, ali ne sekiraj se, nećeš ni primetiti", napisala je pa dodala:

"Svakog dana treba jesti zrnaste stvari. Mnogo, mnogo, gomilu zrnastih stvari. Potrebno je 4 do 6 dnevnih obroka, laganih, s tim da ne smeš da zaboraviš da žvakaćeš svaki zalogaj najmanje 36 puta. Tako da ti samo za jelo treba 5 sati! E da, iza svakog jela trebalo bi oprati zube, tako da zube treba oprati i posle jabuke, bioaktiva, banana, posle zrnastih stvari. I tako sve dok imaš zube u ustima, s tim da ne zaboraviš zubni konac, masažu desni i ispiranje vodicom za usta. Bilo bi dobro srediti kupatilo, možda staviti unutra CD ili TV, jer s obzirom na vodu, zrnaste stvari i zube, provešćeš puno puno vremena unutra. Treba spavati 8 i raditi preko 8 sati, plus 5 za jelo, to je 21. Ostaje ti 3 sata, ako nije gužva u saobraćaju. Prema statistikama, TV se gleda prosečno 3 sata dnevno. Sada to više ne možeš, jer svakog dana treba hodati najmanje pola sata (savet: Nakon 15 minutqa kreni nazad jer u protivnom pola sata postaje ceo sat) Treba negovati prijateljstva, jer su poput biljaka, treba ih održavati svakodnevno. Između ostalog, moraš ostati informisan, i čitati barem dve dnevne novine i nekoliko nedeljnih, da bi imao kritički stav. S*k treba imati svaki dan, ali bez upadanja u rutinu: treba biti inovativan, kreativan i iznova osvajati. Za sve ovo treba vremena. Da ne govorimo o tantričkom s*ksu. Treba imati vremena i za dodir sa porodicom, pranje poda, suđa, veša, da ne govorimo o tome šta sve treba ako imaš decu ili kućnog ljubimca."

"Računica kaže da je za sve to potrebno minimalno 29 sati. Jedina mogućnost koja se nameće je raditi nekoliko stvari istovremeno! NPR: Tuširaj se hladnom vodom i drži usta otvorena, tako ćeš popiti dva litra vode. Dok izlaziš iz kupatila s četkicom za zube u ustima, istovremeno imajte s*ks s partnerom koji istovremeno gleda TV i čita novine dok ti pereš pod. Ostala ti je jedna ruka slobodna. Nazovi prijatelja i rodbinu. Popij vino nakon razgovora (trebaće ti). No, ako ti je ostalo dva slobodna minuta, pošalji ovu poruku svojim prijateljima (koje treba paziti kao biljke) dok jedeš kašičicu meda, koja je vrlo korisna. Sada te pozdravljam, jer između jabuke, jogurta, piva, prve litre vode i trećeg obroka s dnevnom dozom zrnastih stvari, ne znam više šta treba, ali moram hitno u WC. Uštedeću par minuta istovremeno perući zube!", zaključuje korisnica.

